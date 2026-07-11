¿Sabías que ser víctima de un tiburón es menos probable de lo que parece? Así suceden la mayoría de los ataques

Cada año, programas de televisión y coberturas mediáticas colocan a los tiburones en el centro de la atención con imágenes dramáticas y relatos de encuentros cercanos.

Aunque esto ha hecho que muchas personas desarrollen una fobia hacia los tiburones y extremen precauciones al entrar al mar, los datos científicos demuestran que el riesgo real para los bañistas se mantiene en niveles extremadamente bajos. Nuestra percepción del peligro es mucho mayor de lo que estadísticamente nos puede pasar si nos damos un chapuzón en el océano. La investigadora Hannah Ward publicó en la revista AZ Animals sus conclusiones a partir de un estudio del Archivo Internacional de los Ataques de Tiburón y la mala fama que tienen estos gigantes del mar.

¿Cómo se provoca a un tiburón?

Primero que nada tenemos que revisar cuándo hay un ataque no provocado y cuáles sí se consideran provocados.

Mordeduras no provocadas: Ocurren cuando una persona se encuentra en el hábitat natural del tiburón y el animal ataca sin que exista provocación previa (es decir, el humano no intentó tocarlo, alimentarlo, capturarlo o arrastrarlo). Esta es la única métrica útil para medir el peligro real de los nadadores cotidianos.

Ataques provocados: Suceden cuando el ser humano interactúa deliberadamente con el animal, como al intentar liberarlo de una red o anzuelo, o al buscar contacto físico directo. Mezclar ambas estadísticas suele inflar el riesgo de forma engañosa.

¿Dónde se registran más ataques de tiburón?

El informe más reciente del Archivo Internacional de Ataques de Tiburón (ISAF) con sede en Florida, documentó un total de 65 mordeduras no provocadas a nivel mundial en 2025, con un saldo de nueve muertes. Estas cifras se alinean casi a la perfección con el promedio de los últimos cinco años (61 incidentes y 8 fatalidades anuales), lo que confirma que no hay un cambio drástico en el comportamiento de la especie.

La mayoría de los casos se debió principalmente a la cantidad de personas que realizan actividades recreativas en las costas de ciertos países:

En Estados Unidos tuvo 25 ataques de las cuales solamente una persona murió, fue en California.

Australia registró cinco muertes de 21 ataques totales, tres de los fallecidos eran surfistas.

En el resto del planeta, hubo 19 ataques pero solamente fallecieron 3 personas.

Los tiburones prefieren la zona costera cálida por el clima, las corrientes marinas, dónde pueden encontrar más presas y el aumento del turismo que trae consigo deportes acuáticos como el surf o el esnórquel.

Los tiburones dan una mordida de prueba antes de comer

Los seres humanos no formamos parte de la dieta de los tiburones, la cual se compone principalmente de peces y otros animales marinos. La inmensa mayoría de los ataques ocurre por un error de identidad visual, especialmente en aguas turbias o durante los horarios de baja luz (amanecer y atardecer).

En estos escenarios, el tiburón realiza una "mordedura de prueba" para identificar si el objeto desconocido es comestible. Cuando se dan cuenta de que no se trata de su presa habitual, el animal comúnmente suelta a la persona y se aleja, razón por la cual muchas de las mordeduras no resultan en heridas mortales.

¿Cómo prevenir un ataque de tiburón?

Para reducir el riesgo, que ya de por sí es bajo, los especialistas recomiendan seguir pautas sencillas de seguridad:

Evitar nadar solos; es mejor mantenerse en grupos y cerca de la orilla.

No entrar al agua en condiciones de poca luz (crepúsculo) o si el agua está muy revuelta.

Evitar el uso de joyería brillante, ya que el reflejo del metal bajo el agua puede simular el destello de las escamas de los peces y atraer la atención del depredador.

