VIDEO: Hallan tiburón blanco en parque acuático abandonado en Australia

Un cadáver de un tiburón blanco fue hallado en el parque acuático Wildlife Wonderland, cerca de Melbourne, Australia, sitio que está abandonado desde 2012.

El hallazgo del tiburón blanco ocurrió en 2018 por parte del youtuber australiano Luke McPherson, a través de su canal Lukie Mc; sin embargo, la historia fue dada a conocer recientemente en redes sociales.

El tiburón blanco es llamado Rosie, mide cinco metros y la cuenta de Facebook del animal menciona que murió en 1998 tras quedar atrapado en una red de pesca de atún en aguas del Estrecho Bass, por lo que fue llevado al parque acuático para su conservación.

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Después de quedar atrapado, el tiburón blanco fue sacrificado y colocado en un tanque con formol para su conservación en perfectas condiciones. Sin embargo fue abandonado cuando el parque acuático en Australia cerró sus puertas en 2012 tras diversas irregularidades.

De acuerdo con información de medios de comunicación locales, por el cierre del parque acuático en 2012, los 130 animales que vivían en el lugar fueron llevados al Santuario de Healesville, un zoológico en la zona rural de Victoria, Australia.

Tiburón blanco es rescatado del parque acuático

Después de que el caso del tiburón blanco fue dado a conocer, expertos llegaron hasta el parque acuático de Australia para documentar el estado del ejemplar y hacer la labor para sacarlo de ahí.

En Facebook, existe una cuenta que constantemente comparte los cuidados y la limpieza que recibe el tiburón después de que fue sacado del parque acuático. Actualmente está en el Crystal World Exhibition Centre, un lugar que exhibe y vende cristales, fósiles, minerales, gemas lapidarias y meteoritos.

Hasta mayo de 2021, los cuidadores del tiburón blanco han informado que se encuentra en perfecto estado y constantemente le realizan una serie de cuidados para seguir con su conservación en formol.

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