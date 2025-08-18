Impactante VIDEO: tiburón parte en dos tabla de surf en playa de Australia

Un terrorífico ataque de tiburón pasó en una playa de Australia este lunes 18 de agosto de 2025, cuando uno de estos animales mordió y partió en dos una tabla de surf de un bañista.

El hecho ocurrió en la playa de Cabarita, en Nueva Gales del Sur, cuando el escualo de más de cinco metros de largo mordió la tabla del surfista.

VIDEO: Así fue el momento en el que un tiburón mordió una tabla de surf en Australia

Un dron logró captar el momento poco después del incidente en las aguas de Norris Cove, cerca de las 7:30 horas, tiempo local.

Brad Ross, el surfista afectado, no sufrió lesiones tras este incidente, a pesar de lo impresionante, ya que el tiburón dejó hasta la marca de su mordida en la tabla. Destacó que él estaba sentado en la tabla al momento del ataque.

“Sólo se parecía a una pequeña explosión en la ola. Fue extraño ver su tabla romperse, después vi a las aletas alejándose”, declaró el surfista Scott Fletcher, testigo de los hechos, a una televisora local.

Después de lo que sucedió, Brad logró remar de regreso a la orilla con su tabla partida en dos.

Local father Brad Ross holds the remains of his surfboard after a shark took a clean bite out of it at Cabarita Beach pic.twitter.com/JKcI4nohBV — Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) August 18, 2025

¿Qué dijeron las autoridades sobre el tiburón en Australia?

El Ayuntamiento de Tweed Shire confirmó el incidente en una publicación de Facebook, indicando que la playa de Cabarita se cerró temporalmente tras el encuentro con el tiburón. “Nadie resultó herido durante el incidente. Proporcionaremos más información a medida que la tengamos disponible”, declaró el ayuntamiento.

Fotos compartidas en línea mostraban al surfista de pie en la playa con su tabla, que presentaba una considerable marca de mordida y estaba partida por la mitad. Las autoridades instaron al público a evitar la zona hasta que se proporcionaran más detalles.

Además, personal del gobierno de la localidad implementó un operativo de vigilancia en la zona con ayuda de drones, para captar al tiburón y evitar mayores accidentes como el sucedido.

