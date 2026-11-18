El clima en México tendrá severos contrastes este jueves 19 de noviembre: mientras el frente frío número 6 mantendrá las lluvias en el sureste, algunas zonas serranas registrarán temperaturas de hasta -5 grados. Además, se esperan chubascos en el centro del país, incluido el Estado de México, y precipitaciones aisladas en la Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia los efectos de los frentes fríos 6 y 7, aunque este último se desplazará hacia el centro de Estados Unidos y dejará de afectar al territorio nacional. Un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste, donde también se esperan rachas de viento.

¿En qué estados lloverá este jueves 19 de noviembre?

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el sureste y el Golfo de México. Para este jueves, el pronóstico contempla lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Veracruz, principalmente en el sur.

Oaxaca, en el norte y este.

Chiapas, en el norte.

Tabasco, en el oeste.

También se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México.

En Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos y Tlaxcala habrá lluvias aisladas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

El Valle de México tendrá una mañana fría a fresca, con condiciones muy frías y posibles heladas en las zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será templado.

En la Ciudad de México se pronostican lluvias aisladas, con temperaturas mínimas de 9 a 11 grados y máximas de 21 a 23 grados. Para Toluca, el termómetro marcará entre 4 y 6 grados al amanecer, y alcanzará de 18 a 20 grados durante el día.

En la imagen te compartimos las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX. El #Pronóstico para la #Megalópolis consúltalo en https://t.co/ornurShKJe pic.twitter.com/STTbLnuTZa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 19, 2026

¿Dónde se esperan temperaturas de hasta -5 grados?

El frío más intenso se registrará

durante la madrugada en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde se prevén temperaturas de -5 a 0 grados.

En otras regiones montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, entre otras entidades, se esperan mínimas de 0 a 5 grados.