La jornada financiera de este lunes 9 de noviembre estuvo marcada por movimientos importantes en los mercados internacionales; la caída de los precios del petróleo, la recuperación de Wall Street y el avance de la Bolsa Mexicana de Valores marcaron el cierre, en medio de la atención de los inversionistas sobre las tensiones geopolíticas, las expectativas de inflación, el movimiento del precio del dólar y el futuro de la industria de inteligencia artificial.

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Wall Street se recupera después de una semana de pérdidas

Los principales indicadores de Estados Unidos cerraron con fuertes ganancias.

El Dow Jones avanzó 2.15%, hasta los 52 mil 389.75 puntos; el S&P 500 subió 2.35%, para ubicarse en 7 mil 549.94 unidades, mientras que el Nasdaq registró el mayor avance, con 2.74%, hasta los 25 mil 253.14 puntos.

La recuperación llegó después de una semana de pérdidas, en la que aumentó la preocupación por posibles regulaciones al sector de inteligencia artificial.

Aunque las acciones tecnológicas avanzaron en conjunto, Nvidia cayó 4.2% en medio de la controversia relacionada con su director ejecutivo, Jensen Huang.

Bolsa Mexicana de Valores también termina con ganancias

El movimiento positivo de los mercados estadounidenses coincidió con una sesión favorable para la Bolsa Mexicana de Valores.

El S&P/BMV IPC cerró en 71 mil 855.64 puntos, con un incremento de 0.65%, equivalente a 462.07 unidades.

El volumen de operación reportado fue de 180 millones 43 mil 849 títulos; no obstante, el comportamiento no fue uniforme en todos los indicadores: el índice S&P/BMV FIBRAS retrocedió 1.11%.

Petróleo cae ante menor preocupación por conflicto con Irán

En el mercado energético, los precios del crudo registraron pérdidas pronunciadas después de que el presidente estadounidense Donald Trump restara importancia a la posibilidad de nuevos ataques contra Irán.

El Brent terminó la sesión en 92.57 dólares por barril, con una caída de 5.85%; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cerró en 86.85 dólares, tras perder 4.38%.

El descenso del petróleo también contribuyó a moderar los temores inflacionarios, uno de los factores que favorecieron el repunte de los mercados bursátiles durante la jornada.