Salud del papa Francisco hoy 31 de marzo de 2023: puede salir del hospital este sábado

Se espera que el Papa Francisco regrese mañana sábado a Santa Marta, su residencia en el Vaticano, tras ser ingresado en el Hospital Gemelli por una bronquitis. La salud del papa Francisco hoy 31 de marzo de 2023 es de mejora.

Así lo ha anunciado el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmando la noticia anticipada esta mañana por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio.

En una nota, el portavoz vaticano informa que "la jornada de ayer transcurrió bien, con un curso clínico normal".

Ingresó al hospital por una bronquitis infecciosa

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó acerca del estado de la salud del Papa Francisco después de que fuera ingresado el pasado miércoles 29 de marzo por una bronquitis infecciosa.

El Papa Francisco cenó pizza

"Por la noche, el Papa Francisco cenó, comiendo pizza, junto a quienes le asisten en estos días de hospitalización: con el Santo Padre estaban presentes los médicos, enfermeros, asistentes y personal de la Gendarmería", informó Bruni.

Esta mañana leyó algunos periódicos y volvió al trabajo

Esta mañana, sin embargo, después del desayuno, el Papa "leyó algunos periódicos y volvió al trabajo". Se espera que Su Santidad regrese mañana a la casa de Santa Marta, tras los resultados de los exámenes finales de esta mañana".

La posible salida del Santo Padre del hospital romano ya había sido anticipada ayer por la tarde, en el segundo comunicado del día de la Sala de Prensa vaticana, que daba cuenta de informaciones del personal médico que asiste a Francisco desde el pasado miércoles 29 de marzo, día de su ingreso. "Como parte de los controles clínicos previstos para el Santo Padre", informaron los especialistas, "se constató una bronquitis de base infecciosa que requirió la administración de terapia antibiótica en infusión que produjo los efectos esperados con una notable mejoría de su estado de salud".

Está previsto que mañana sábado abandone el hospital

Bruni confirma que "como está previsto que mañana abandone el hospital, se espera que el Papa Francisco esté presente el domingo en la Plaza de San Pedro para la celebración eucarística del Domingo de Ramos, Pasión del Señor".

Al finalizar la Audiencia General que presidió el pasado miércoles 29 de marzo en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco fue trasladado al Hospital Gemelli de Roma por dificultades respiratorias.

En el parte médico difundido el jueves 30 de marzo, se informó que se había detectado al Santo Padre "una bronquitis infecciosa que requirió la administración de una terapia antibiótica en forma de infusión". Esta "produjo los efectos esperados con una clara mejoría en su estado de salud".