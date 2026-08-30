San Martín Tilcajete, Oaxaca: el pueblo zapoteco donde la magia se talla en madera y cobra vida en alebrijes

Azteca Noticias visita a San Martín Tilcajete, Oaxaca, cuna de los muy conocidos y admirados alebrijes de madera de copal que para muchos representan el alma zapoteca oaxaque que representan algo más: el alma de México con sus colores y su realismo.

En el kilómetro 23 de la carretera Oaxaca a Puerto Ángel está la puerta al surrealismo mágico de México con lo más hermoso de los alebrijes.

Pasando este arco habitan los personajes místicos de la cartonería de los Linares, transformada en talla zapoteca que da hoy la identidad y el color a Oaxaca.

Como fantástico es adentrarse en San Martín Tilcajete donde se talla, se lija, se pinta y se vive entre símbolos zapotecos detrás de cada fachada, en cada casa y cada espacio.

Jacobo y María Ángeles como se llama esta galería, taller y universidad del realismo mágico en madera mexicano es considerada la máxima exponente del alebrije de madera de Tilcajete Oaxaca.

Cuando visité se preparaban para una exhibición y mientras detalla el óleo Jacobo explicó la esencia de sus animales imaginarios.

El trabajo en este espacio transformó la artesanía local popular en obras de arte de alta sofisticación producidas con método y calidad de empresa.

Leones o iguanas, colibríes o changos, ranas y conejos, flora y fauna, vida y fantasía, en estos colores de posibilidades infinitas vive el alma de México.