Santiago Creel renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados

El panista Santiago Creel renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados. El cargo queda en manos de su compañera de partido Noemí Berenice Luna Ayala, quien fungía como vicepresidenta de la Mesa Directiva.

Creel deja la presidencia de San Lázaro para dedicarse de lleno a la contienda por encabezar el Frente Amplio por México.

En reunión privada los integrantes de la Mesa Directiva aprobaron por unanimidad el relevo.

Quiero agradecer a la Mesa Directiva, así como a todas y todos mis compañeros diputados por haberme concedido el honor de presidir esta Cámara.



Ejercí esta responsabilidad con mucho orgullo, respeto, compromiso y amor por México, en donde la unidad y la conciliación siempre fue… pic.twitter.com/Wxel65ERDL — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 14, 2023

“He considerado que las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados. Estoy entrando a una fase del proceso interno del Frente Amplio por México que va a requerir de todo mi tiempo, es un proceso breve, de aquí al 3 de septiembre en donde son todos los días de trabajado arduo, 5 debates tengo por delante, el próximo será el jueves en la ciudad de Durango y así seguiré hasta el 3 de septiembre, por lo tanto, no era lógico ni ético que teniendo esta carga de horas al día se las dedicará al proceso y no a la Cámara, creo que era el momento justo”

Santiago Creel presentará su solicitud de licencia ante la Comisión Permanente del Congreso

Este martes Santiago Creel presentara ante la Comisión Permanente del Congreso su solicitud de licencia para separarse de la diputación federal y esta sea ocupada por su suplente.

El panista anuncio que deja su curul de manera definitiva, para impulsar el Frente Amplio sin importar si queda o no dentro de los tres finalistas que el próximo miércoles dará a conocer el Comité Organizador.

Le deseo el mayor de los éxitos a la Diputada @NoemiLuna_Zac por su nombramiento como Presidenta en funciones de la Cámara de Diputados. Su capacidad, experiencia y compromiso con México, serán garantía de un gran desempeño al frente de esta responsabilidad. pic.twitter.com/eeoQSZsdnr — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 14, 2023

“Yo ya tomé mi decisión y no hay camino de regreso para mí. La decisión de la gente es simplemente que lugar voy a ocupar en esa primera línea de defensa de la patria y por eso he pedido esa licencia de manera definitiva porque las 42 semanas que están por delante me voy a dedicar cuerpo, alma, energía, capacidad, experiencia, inteligencia todo lo que soy y todo lo que tengo para que podamos cambiarle el rumbo al país a través del Frente Amplio por México”, sostuvo.

Santiago Creel se dijo confiado de quedar entre los tres finalistas del Frente Amplio por México

No obstante, se dijo confiado en que el próximo miércoles este dentro de los tres finalistas del Frente Amplio por México.

Santiago Creel dijo que se va contento porque como presidente de la Cámara de Diputados actuó con la ley en la mano para defender la Constitución y la división de poderes al interponer recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia ante violaciones a la carta magna.

Lamentó que el presidente López Obrador haya rehuido al dialogo con otros poderes y con las fuerzas políticas.

