¿Buscas dónde puedes encontrar la gasolina más barata? En Azteca Noticias te compartimos los precios de los combustibles en México y cuánto cuesta el litro de gasolina Regular, Premium y diésel este domingo 22 de noviembre de 2026.

Consulta también los precios del gas natural vehicular y conoce las diferencias entre los costos de los combustibles en distintas entidades del país.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los precios nacionales que aparecen en la información de referencia:

Gasolina Regular : 23.69 pesos por litro.

: 23.69 pesos por litro. Gasolina Premium : 28.58 pesos por litro.

: 28.58 pesos por litro. Diésel: 26.98 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular 22 de noviembre de 2026

El gas natural vehicular (GNV) registra los siguientes precios en la información proporcionada:

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos.

Precio promedio por litro: 12.60 pesos.

Precio máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 22 de noviembre de 2026

Si circulas por la Ciudad de México (CDMX), estos son los precios de los combustibles:

Gasolina Regular : 23.81 pesos por litro.

: 23.81 pesos por litro. Gasolina Premium : 28.70 pesos por litro.

: 28.70 pesos por litro. Diésel: 26.97 pesos por litro.

Precio de gasolina en Edomex hoy 22 de noviembre de 2026

Para quienes conducen en el Estado de México (Edomex), estos son los costos por litro:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro.

: 23.66 pesos por litro. Gasolina Premiu m: 28.15 pesos por litro.

m: 28.15 pesos por litro. Diésel: 26.76 pesos por litro.

Precio de gasolina en Guadalajara 22 de noviembre de 2026

En Guadalajara, Jalisco, los precios de los combustibles son los siguientes:

Gasolina Regular: 24.00 pesos por litro.

24.00 pesos por litro. Gasolina Premium : 29.37 pesos por litro.

: 29.37 pesos por litro. Diésel: 27.11 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy 22 de noviembre de 2026 en Monterrey

Si tienes previsto cargar combustible en Monterrey, Nuevo León, estos son los precios:

Gasolina Regular : 24.11 pesos por litro.

: 24.11 pesos por litro. Gasolina Premium : 29.55 pesos por litro.

: 29.55 pesos por litro. Diésel: 27.02 pesos por litro.

Precio de gasolina en Oaxaca hoy 22 de noviembre de 2026

En Oaxaca, los costos de los combustibles son:

Gasolina Regular: 23.88 pesos por litro.

Gasolina Premium: 28.54 pesos por litro.

Diésel: 27.17 pesos por litro.

Precio de gasolina en Michoacán hoy 22 de noviembre de 2026

Estos son los precios por litro de gasolina y diésel para Michoacán:

Gasolina Regular : 23.84 pesos por litro.

: 23.84 pesos por litro. Gasolina Premi um: 28.51 pesos por litro.

um: 28.51 pesos por litro. Diésel: 26.69 pesos por litro.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Si tienes pensado viajar a Estados Unidos, también es importante conocer cuánto cuesta el combustible en ese país.

Estos son los precios en dólares por galón y su conversión a pesos mexicanos:

Gasolina Regular : 3.64 dólares por galón (69.74 pesos).

: 3.64 dólares por galón (69.74 pesos). Gasolina Premium : 4.56 dólares por galón (87.36 pesos).

: 4.56 dólares por galón (87.36 pesos). Diésel: 5.84 dólares por galón (111.89 pesos).

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de los combustibles que se presentan en esta información corresponden a los reportes de los permisionarios, conforme a los registros de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con las cifras proporcionadas, el Estado de México destaca entre las entidades con el precio más bajo de gasolina regular, con 23.66 pesos por litro. En contraste, Monterrey, Nuevo León, figura entre las zonas con el costo más elevado, con 24.11 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna o Regular y la Premium se encuentra en el octanaje, una medida que indica la capacidad del combustible para resistir la detonación dentro del motor.

La gasolina Magna tiene 87 octanos y suele utilizarse en vehículos con motores de baja compresión. Por su parte, la Premium cuenta con 91 octanos o más y se recomienda para motores turboalimentados, supercargados o con inyección directa, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Para identificar qué tipo de combustible necesita tu automóvil, revisa el manual del propietario, la tapa del tanque o la etiqueta ubicada en la puerta del conductor.