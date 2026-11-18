¡Después de años de espera, retrasos y hasta bromas que parecían no tener fin, GTA VI está cada vez más cerca! Y si algo quedó claro durante todo este tiempo es que los fanáticos nunca perdieron el sentido del humor.

Las redes sociales se llenaron de memes que convirtieron la larga espera por el videojuego en uno de los fenómenos más comentados de internet.

Facebook, X y otras plataformas se convirtieron en el escenario de una auténtica celebración digital, donde los usuarios aprovecharon para recordar las promesas de lanzamiento, las modificaciones en el calendario y todas esas situaciones que hicieron de GTA VI mucho más que un videojuego: también fue una fuente inagotable de bromas.

Los memes que marcaron la espera por GTA VI

Uno de los formatos más populares fue el de “Esto pasó antes de que saliera GTA VI″, una frase que sirvió para comparar prácticamente cualquier acontecimiento.

Desde noticias inesperadas hasta inventos tecnológicos, los usuarios encontraron la manera de recordar cuánto tiempo había transcurrido desde que comenzó la expectativa por la nueva entrega de Rockstar Games.

Los constantes cambios en la fecha de lanzamiento tampoco quedaron fuera de las bromas. Escenas de Los Simpson, imágenes de personajes desesperados y plantillas de humor se utilizaron para representar la paciencia de quienes llevan años esperando regresar a Vice City.

The gTA6 meme opportunities have just begun. pic.twitter.com/l0NC1bpNTJ — Styxhexenhammer666 (@Styx666Official) November 18, 2026

Most apt GTA 6 meme pic.twitter.com/O6HDW6TIBx — AWB (@sleepyhead1892) November 19, 2026

Nuevo meme, sale X cosa despues de GTA VI🤑🤑 https://t.co/H9zq1KgxXB pic.twitter.com/7lAQaFMwbC — BlackoDraws (@ElBlacko118) November 18, 2026

Buenos dias México. pic.twitter.com/TdmSqSxUro — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 18, 2026

GTA VI también se despide de una era de memes

Entre bromas, comparaciones y publicaciones que rápidamente encontraron su lugar en las redes, la comunidad de jugadores convirtió la espera en parte de la experiencia.

Ahora, con el lanzamiento previsto para el 19 de noviembre, los internautas tienen una última oportunidad para reírse de los años que pasaron esperando GTA VI.