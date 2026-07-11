Hay inundaciones: Se activa alerta naranja y amarilla por fuertes lluvias y granizo en CDMX hoy 10 de julio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC , a través de su cuenta de X, activó la alerta naranja por la presencia de fuertes lluvias y granizo en la alcaldía Tlalpan de la CDMX.

Además, el mismo organismo informó de la alerta amarilla en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 10/07/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/0oiQ6b9SmF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 11, 2026

Alerta naranja en CDMX para el viernes 10 de julio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó que la alcaldía Tlalpan está en alerta naranja por la presencia de fuertes lluvias entre 30 y 49 milímetros y posible caída de granizo.

Alerta amarilla en CDMX para el viernes 10 de julio

Además, se actualizó la alerta amarilla, por acumulados de entre 30 y 49 milímetros y la posible presencia de granizo, en estas demarcaciones.

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Recomendaciones para la temporada de lluvia

Las autoridades de la CDMX compartieron una serie de recomendaciones para evitar que la lluvia tenga consecuencias graves en la capital.

Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.

No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.

Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.

Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.

Recuerda siempre tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficientes pilas, para estar atento a los mensajes de las autoridades.

Recomendaciones para manejar bajo la lluvia

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reveló las precauciones que tienen que seguir los automovilistas que manejen bajo la lluvia.