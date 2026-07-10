¿Alerta por granizo y lluvias fuertes en la CDMX? Lo que se espera para el clima HOY
Ante una semana repleta de lluvias fuertes en la CDMX, autoridades anuncian posible caída de granizo para la tarde de este vienres 10 de julio 2026.
Auitoridades informaron que este viernes 10 de julio 2026 se prevé caída de granizo en distintos puntos de la CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que aunque el comienzo del día se tuvo un clima cáildo, se esperan cambios radicales para la tarde y tarde noche.
Se pronostican #Chubascos con #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y caída de #Granizo, en zonas de #CDMX y #EdoMéx, así como en entidades del centro de la República Mexicana, durante las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/lAQeZKm1k2— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 10, 2026
Lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos vendrán acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo, así que toma tus precauciones y sal debidamente protegido, pues el temporal podría ocasionar encharcamientos y consecuencias con el tráfico. También se pronostican lluvias fuertes para regiones del norte, occidente, sur y sureste de México, en las siguientes horas.
#Lluvias y #Chubascos con #DescargasEléctricas, se pronostican para regiones del norte, occidente, sur y sureste de #México, en las siguientes horas. Ve la información detallada en ⬇️ pic.twitter.com/vu3GrdKFjT— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 10, 2026
Para este día en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima que oscilará entre los 24 y 26 °C, tras haber registrado una mínima de 12.0 °C en el Aeropuerto Internacional, todo esto acompañado por vientos de componente norte con velocidades de 10 a 20 km/h y posibles rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.
Recomendaciones por fuertes llucias en la CDMX
Ante las fuertes lluvias, es fundamental priorizar tu seguridad personal y la de tu entorno inmediato evitando cruzar corrientes de agua o zonas inundadas, ya que pueden ocultar alcantarillas abiertas o cables eléctricos peligrosos.
Si te encuentras en casa, mantén limpios los desagües y coladeras para evitar encharcamientos, desconecta aparatos eléctricos si hay riesgo de filtraciones y, de ser necesario, ten a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios.
En caso de que debas transitar por la vía pública, reduce la velocidad al conducir, aumenta la distancia entre vehículos y enciende las luces intermitentes para ser visible en condiciones de baja visibilidad.
Mantente siempre informado sobre las condiciones meteorológicas y, ante cualquier situación de riesgo o inundación inminente en tu hogar, no dudes en seguir las indicaciones de las autoridades para evacuar o resguardarte en las zonas más altas de la propiedad.