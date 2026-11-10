Durante la construcción del nuevo hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa, una losa y la varilla para realizar el colado de la estructura se vinieron abajo durante la noche del 9 de noviembre de 2026.

¿Qué provocó el colapso en las obras del nuevo hospital del IMSS en Culiacán?

Los primeros reportes de trabajadores indicaron que estaban realizando un colado del techo del segundo piso del nuevo hospital del IMSS, localizado en el cruce de las carreteras Imala y Pitayita, cuando de pronto una parte de la cimbra, es decir, la estructura de madera que sostiene las varillas, colapsó y un trabajador cayó al sótano desde una altura de alrededor de 14 metros.

Debido al incidente, las autoridades acudieron al lugar. Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al albañil lesionado y lo trasladaron a un hospital para su valoración. En tanto que Bomberos y Protección Civil ayudaron en las labores de rescate y resguardo de la zona.

Estado de salud del trabajador lesionado tras la caída

Después de realizar análisis médicos al trabajador herido, los médicos confirmaron que, aunque sufrió golpes en el cráneo, los órganos vitales se encuentran intactos, por lo que fue reportado fuera de peligro.

La Secretaría de Salud de Sinaloa detalló que el paciente permanecerá bajo observación y manejo médico especializado.