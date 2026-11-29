Los precios máximos del Gas LP en México para la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 se mantienen en un rango de entre 18 y 25 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que el costo por litro oscila entre los 9 y 13 pesos.

Recuerda que las tarifas cambian dependiendo de la región y el municipio donde vivas. Por ello, es importante consultar los precios vigentes antes de rellenar tu tanque de gas.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, registra uno de los precios más económicos del Gas LP, con un costo de $18.44 pesos por kilogramo y $9.96 por litro. En segundo lugar se encuentra Guerrero, Coahuila, donde el combustible se comercializa en $18.54 por kilo y $10.01 por litro.

Otras localidades que destacan por sus precios son Nava, Coahuila, con una tarifa de $18.64 pesos por kilogramo y $10.07 por litro, así como Mier, Tamaulipas, donde el costo alcanza los $18.74 por kilo y $10.12 por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En el otro extremo, Los Cabos, Baja California Sur, presenta el precio más elevado del Gas LP, con $25.84 pesos por kilogramo y $13.95 por litro.

Entre las localidades que también reportan tarifas altas se encuentran:

Comondú, Baja California Sur : $25.54 por kilogramo y $13.79 por litro.

: $25.54 por kilogramo y $13.79 por litro. La Paz, Baja California Sur: $25.34 por kilogramo y $13.68 por litro.

$25.34 por kilogramo y $13.68 por litro. Mocorito, Sinaloa: $24.06 por kilogramo y $12.99 por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2026

¡Atención, habitantes del Valle de México! En la Ciudad de México (CDMX), el precio del Gas LP se ubica en $20.91 pesos por kilogramo y $11.29 por litro para el periodo del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2026.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex), el costo también se sitúa en $20.91 por kilogramo y $11.29 por litro. Sin embargo, recuerda que las tarifas pueden presentar variaciones dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el precio del Gas LP alcanza los $21.08 pesos por kilogramo y $11.38 por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el combustible se vende en $20.94 pesos por kilogramo y $11.31 por litro.