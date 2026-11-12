No saldrá de la cárcel el presunto asesino de perros en el Parque España de la Condesa tras ser envenenados

Salvador “N”, señalado como el “mataperros” del Parque España en la colonia Condesa, alcaldía Cuahutémoc, seguirá su proceso en el Reclusorio Norte al ser el presunto responsable de envenenarlos.

Este jueves hubo una audiencia en los juzgados del Poder Judicial en la colonia Doctores, en la cual la defensa del imputado se desistió del cambio de la medida cautelar de prisión domiciliaria para Salvador “N”, por lo que se quedará en la cárcel.

Buscan imputar a Salvador “N” por todos los perros que comieron veneno

Por ahora solo está imputó por el caso de un perro busca que se haga justicia para los perros fallecidos “Ramoncito”, “Lola”, “Rufian”, “Nico”, mientras que los que resultaron graves son “Kiara”, “Ota” y “Siberia”.

El hombre de 58 años fue detenido después de la muerte de cuatro mascotas de compañía que consumieron cápsulas con una sustancia identificada como metomilo oculta en pedazos de carne en el parque y alrededor de este.

Fue el 27 de octubre de 2026 el día que se reportaron los casos de perros envenenados, de los cuales hay tres lesionados por la ingesta de los cebos colocados presuntamente por Salvador “N”

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron el 30 de octubre aproximadamente a las 6:20 horas, en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, en la misma alcaldía.

No obstante, al ver la presencia de los policías, reaccionó de manera agresiva contra los oficiales, quienes procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ejecutaron una orden de aprehensión contra Salvador “N”, por su probable participación en el delito de maltrato animal y fue enviado al Reclusorio Norte en la alcaldía Gustavo A. Madero donde se le dictó prisión preventiva tras ser vinculado a proceso.

¿Cuántos años de cá rcel podría recibir el “mataperros” del Parque España?

El delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión, pero cuando se provoca un sufrimiento grave antes de la muerte, como ocurrió en este caso por envenenamiento, la pena puede alcanzar hasta diez años de prisión.

Azteca Noticias dio a conocer ayer que Salvador “N” es buscado en el estado de Durango por el delito de sustracción de menores y existe una orden de aprehensión vigente en su contra.

Sofía Morín, abogada de las víctimas, confirmó en entrevista que el imputado “no tiene un arraigo domiciliario, tiene como mil direcciones y en otros estados”.