Selección Argentina llega con copa del mundo, Messi al frente: VIDEO

La selección Argentina ya regresó a su país luego de ganar la copa del mundo en Catar. Lionel Messi fue el primero en bajar del avión cargando el trofeo de campeones del mundo.

Llegaron al aeropuerto de Ezeiza

Descendieron del avión encabezados por Lionel Messi quien cargaba la copa del mundo.

⭐⭐⭐¡MESSI NOS TRAJO LA COPA DEL MUNDO! 🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/E0MJ34qxHm — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 20, 2022

En medio de un gran ambiente y de algarabía la selección Argentina caminó flanqueada por cientos de aficionados y tomaron el autobús para dirigirse con sus seguidores.

Después de salir del aeropuerto en un predio cercano, en la misma ciudad de Ezeiza, miles de aficionados vitorearon a los seleccionados argentinos que viajaban en un camión descapotable.

A pesar de las horas de la madrugada los aficionados trataron de acercarse lo más posible a los seleccionados argentinos campeones del mundo.

Jugadores de la selección de Argentina llevaban sus medallas de oro

Los jugadores de la selección Argentina, que llevaban sus medallas de oro colgadas del cuello, saludaron y animaron a los aficionados desde el autobús mientras las luces de miles de teléfonos móviles brillaban y las banderas ondeaban entre la multitud.

El presidente de la asociación del fútbol argentino, Claudio Fabián Tapia, también tomó su turno para sostener en alto el trofeo de la copa del mundo entre los gritos de los fanáticos eufóricos, mientras el autobús se abría paso lentamente entre la multitud.

Argentina lista para recibir a sus héroes

Todo un país se prepara para recibir a sus héroes. La "Albiceleste" será recibida a lo grande en la capital argentina, donde millones de personas emocionadas aguardan su llegada para festejar juntos la copa del Mundo obtenida en Qatar-2022, la tercera que suma Argentina en su historia.

El plantel campeón del mundo partirá al mediodía de este martes hacia el obelisco para festejar el título mundial con los hinchas.

La avenida 9 de Julio está desbordada. Hay personas trepadas a las paradas del Metrobús. Algunos hombres ingresaron por la fuerza al Obelisco y se subieron hasta el extremo, a la altura.

