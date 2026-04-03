Semana Santa en Tierra Santa: El cierre de Jerusalén y el futuro del cristianismo en Medio Oriente

Esta Semana Santa de 2026 ha quedado marcada por un eco de vacío en Tierra Santa. Por primera vez en siglos, las puertas de la Iglesia del Santo Sepulcro permanecieron cerradas para la misa del Domingo de Ramos. El gobierno de Israel, citó “motivos de seguridad nacional” ante la escalada de tensiones con Irán.

Sin embargo, este cierre no es un hecho aislado; es el uno de los síntomas de las condiciones de Medio Oriente que amenaza con convertir los sitios más sagrados de la cristiandad en meros museos.

Un éxodo de dos milenios

Aunque el Medio Oriente es el epicentro de las tres grandes religiones abrahámicas, la realidad estadística es desoladora: los cristianos representan hoy menos del 5% de la población regional, una cifra que ha caído en picado desde el 20% que registraba a inicios del siglo XX.

El declive comenzó con la expansión islámica del siglo VII, donde el sistema de la Dhimma permitía la práctica religiosa a cambio de impuestos especiales (jizya). Pero la estocada final ha sido la violencia contemporánea. La invasión a Irak en 2003 y el posterior crecimiento del Estado Islámico (ISIS) en Siria e Irak provocaron un desplazamiento forzado sin precedentes. Comunidades cristianas han desaparecido de sus tierras ancestrales en busca de refugio en Occidente.

Geopolítica y Geografía: El puente roto

La supervivencia del cristianismo en esta región siempre dependió de su ubicación como puente natural entre Asia, Europa y África. Esta “aduana de ideas” permitió que Armenia fuera la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301, incluso antes que la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla.

Sin embargo, esa misma relevancia estratégica es hoy su condena. La región es un epicentro de diferencias de credo y cultura, dejando a las minorías religiosas en una situación de extrema vulnerabilidad. A esto se suma un factor demográfico interno: las familias cristianas en ciudades como Belén —que pasó de ser mayoritariamente cristiana a tener una presencia menor al 15%— tienden a tener tasas de natalidad más bajas y niveles de educación que facilitan su emigración, acelerando el vacío poblacional.

El oráculo espiritual en riesgo

Resulta paradójico que en la era de la información, el legado de las civilizaciones que perfeccionaron la escritura y la transmisión de los mensajes de los profetas esté en riesgo de silencio. La fe compartida en el linaje de Abraham no ha sido suficiente para frenar la intolerancia o la indiferencia geopolítica.

Hoy, el Medio Oriente sigue siendo el oráculo espiritual de miles de millones de personas, pero mientras el mundo mira hacia Jerusalén, sus piedras vivas —la gente que mantuvo la fe durante veinte siglos— se están marchando. El cierre del Santo Sepulcro este año es un recordatorio de que, si no se garantiza la seguridad y la pluralidad, la cuna del cristianismo podría terminar siendo solo un recuerdo arqueológico.

