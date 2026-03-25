Semana Santa cancelada: Los lugares santos en medio de la guerra y dónde están

En el actual conflicto en Medio Oriente, donde lo más reciente es la guerra contra Irán, hay que recordar que dicha región es cuna de varios lugares sagrados para las religiones católica, judía y musulmana. Debido a las hostilidades, algunos destinos han tenido que cerrar o estar bajo estricta vigilancia, por el temor a posibles acciones violentas en plena Semana Santa.

Del Santo Sepulcro al Monte del Templo: Los sitios sagrados en la línea de fuego

Iglesia del Santo Sepulcro: erigida en el siglo IV sobre el supuesto lugar de crucifixión y resurrección de Jesús, en el Barrio Cristiano. Durante la guerra Israel-Hamas que estalló el 7 de octubre de 2023, cohetes impactaron cerca de estos sitios. Israel restringió accesos en octubre de 2023, y francotiradores protegieron la Iglesia del Santo Sepulcro ante temores de profanación.



erigida en el siglo IV sobre el supuesto lugar de crucifixión y resurrección de Jesús, en el Barrio Cristiano. Durante la guerra Israel-Hamas que estalló el 7 de octubre de 2023, cohetes impactaron cerca de estos sitios. Israel restringió accesos en octubre de 2023, y francotiradores protegieron la Iglesia del Santo Sepulcro ante temores de profanación. Monte del Templo: También conocida como la Explanada de las Mezquitas y Haram al-Sharif para musulmanes, se erigió en el corazón de la Ciudad Vieja. Este sitio de 144 dunams (unas 14 hectáreas) albergó el Primer y Segundo Templo judío, destruido en el año 70 d.C., y desde 691 la Cúpula de la Roca, con su inconfundible cúpula dorada.



También conocida como la Explanada de las Mezquitas y Haram al-Sharif para musulmanes, se erigió en el corazón de la Ciudad Vieja. Este sitio de 144 dunams (unas 14 hectáreas) albergó el Primer y Segundo Templo judío, destruido en el año 70 d.C., y desde 691 la Cúpula de la Roca, con su inconfundible cúpula dorada. Muro de los Lamentos: Se extiende 57 metros a lo largo de la explanada occidental. Es el lugar de oración judío más sagrado y el muro de contención del Segundo Templo.



Se extiende 57 metros a lo largo de la explanada occidental. Es el lugar de oración judío más sagrado y el muro de contención del Segundo Templo. Cueva de los Patriarcas: sepulcro de Abraham, Isaac y Jacob según la tradición judía, y de sus esposas para musulmanes. Esta estructura herodiana del siglo I a.C. dividió tensiones en 1997. En la escalada de 2024, enfrentamientos palestino-israelíes dañaron accesos, y peregrinos cancelaron visitas por bloqueos.



sepulcro de Abraham, Isaac y Jacob según la tradición judía, y de sus esposas para musulmanes. Esta estructura herodiana del siglo I a.C. dividió tensiones en 1997. En la escalada de 2024, enfrentamientos palestino-israelíes dañaron accesos, y peregrinos cancelaron visitas por bloqueos. Belén : Atrae fieles a la Basílica de la Natividad, construida en el siglo IV sobre la gruta del nacimiento de Jesús, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012. Murallas bizantinas y murales medievales adornan su interior.

Sin Domingo de Ramos: El anuncio del Cardenal Pizzaballa que conmociona a los fieles

El conflicto armado impactó directamente los recintos religiosos más importantes para el cristianismo. Al buscar los lugares santos en medio de la guerra, los fieles encontraron puertas cerradas y eventos suspendidos. El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, anunció medidas drásticas el lunes 23 de marzo de 2026.

El líder religioso canceló la tradicional procesión del Domingo de Ramos. Este recorrido histórico iniciaba habitualmente en el Monte de los Olivos (donde está el cementerio judío en el cual se cree comenzará la resurrección) y terminaba en la ciudad de Jerusalén. Las autoridades eclesiásticas reemplazaron esta marcha multitudinaria con un momento de oración por la ciudad, en un sitio por determinar en ese momento.

