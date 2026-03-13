Avión militar KC-135 de Estados Unidos se estrella en Irak durante operación contra Irán

Un avión de reabastecimiento militar de Estados Unidos se estrelló este jueves 12 de marzo en el oeste de Irak , durante una operación vinculada a la aguerra que enfrentan contra Irán, informó el Comando Central estadounidense.

De acuerdo a datos preliminares, el accidente ocurrió mientras dos aeronaves realizaban maniobras en espacio aéreo considerado aliado . Una de ellas logró aterrizar sin problemas, mientras que la otra terminó accidentada.

Autoridades militares indicaron que el hecho no fue provocado por fuego enemigo ni por fuego amigo, aunque las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió durante la operación.

El avión involucrado es un KC-135, una aeronave de reabastecimiento utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para suministrar combustible a otros aviones durante misiones prolongadas.

Tras el accidente, equipos militares iniciaron operaciones de rescate para localizar a los tripulantes del avión.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Seis militares iban a bordo del avión KC-135

De forma extraoficial, se presume que el avión accidentado llevaba seis miembros del servicio militar. La identidad de los tripulantes no fue revelada mientras continúan las labores de rescate.

Las autoridades informaron que la investigación sigue en curso y que se dará a conocer más información conforme avance el análisis del incidente. Mientras continúan las labores para esclarecer lo ocurrido, el objetivo principal es confirmar los detalles del accidente y mantener informadas a las familias de los militares involucrados.

El accidente ocurre en medio de la escalada militar contra Irán

El incidente se produce en medio de la creciente confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde el inicio de la ofensiva militar el pasado 28 de febrero, Washington ha realizado miles de ataques contra objetivos iraníes.

Autoridades estadounidenses han señalado que las operaciones han alcanzado más de seis mil objetivos en Irán.

Por su parte, el conflicto también ha tenido consecuencias para las fuerzas desplegadas en la región. Reportes recientes indican que alrededor de 150 soldados estadounidenses han resultado heridos durante las operaciones militares.