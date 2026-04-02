Jueves Santo: Los pasajes bíblicos, su significado y la oración de este día de la Semana Santa

Durante la celebración de Semana Santa hay varias tradiciones llenas de simbolismo en la fe católica. Entre los rituales más comunes está la bendición de palmas el Domingo de Ramos, el Lavatorio de Pies, la Misa de la Cena del Señor, la Visita de las Siete Casas o siete templos durante el Jueves Santo. Te contamos el significado y qué oración acompaña a las familias este día de fervor.

El Jueves Santo abre el Triduo Pascual, que es el periodo más importante del año cristiano. En esta fecha se celebran tres pilares fundamentales: la Institución de la Eucaristía (la Última Cena), la creación del Orden Sacerdotal y el Mandamiento del Amor con el Lavatorio de Pies. Es el día en que, de acuerdo con la tradición cristiana, Jesús se entrega como alimento y deja el ejemplo del servicio absoluto.

Los rituales centrales del Jueves Santo

De acuerdo con la liturgia y las costumbres vigentes, este día de la Semana Santa se divide en momentos clave:



La Misa de la Cena del Señor: Es la celebración principal. En ella se realiza el Lavatorio de Pies (Mandatum), donde el sacerdote lava los pies a 12 fieles, replicando el gesto de Jesús en Juan 13:1-15. El Monumento y la Adoración: Al terminar la misa, la hostia consagrada se pone en un altar especial y decorado. Las iglesias permanecen abiertas para la oración silenciosa, recordando la agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos. El Despojo de los Altares: En un rito de profundo luto, se quitan los manteles y adornos de los templos, simbolizando la soledad y el abandono de Cristo tras su arresto.

¿Cuál es la oración que marca la fe durante el Jueves Santo?

Cada día de la Semana Santa tiene una oración, que los fieles utilizan para mostrar su devoción en estos días que se recuerda la Pasión y Muerte de Jesucristo.

Esta es la oración que corresponde al Jueves Santo:

Señor Jesús, en este Jueves Santo te pedimos que nos concedas la gracia de comprender profundamente el misterio de tu presencia real en la Eucaristía. Que, al participar en este Sacramento, podamos experimentar tu amor transformador y renovador en nuestras vidas. En este día también te encomendamos a todos los obispos y sacerdotes del mundo, quienes, siguiendo tu ejemplo, celebran diariamente la Eucaristía y nos guían en el camino de la caridad. Concédeles fortaleza, sabiduría y fervor en su ministerio, para que puedan llevar tu luz y tu gracia a todos los que la necesitan. Que su entrega generosa y su servicio abnegado sean un reflejo vivo del amor que tú nos has mostrado. Amén.

La Tradición de las 7 Casas: Un recorrido de fe

Una de las costumbres más arraigadas en México y el mundo hispano es visitar siete templos distintos entre la noche del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo. ¿Por qué siete? Cada parada simboliza un momento del recorrido de Jesús tras ser capturado.



1ª: Del Cenáculo al Huerto de los Olivos.

Del Cenáculo al Huerto de los Olivos. 2ª: Del Huerto a la casa de Anás.

Del Huerto a la casa de Anás. 3ª: De Anás a la casa de Caifás.

De Anás a la casa de Caifás. 4ª: De Caifás al Pretorio de Pilato.

De Caifás al Pretorio de Pilato. 5ª: De Pilato al palacio de Herodes.

De Pilato al palacio de Herodes. 6ª: De Herodes de vuelta a Pilato.

De Herodes de vuelta a Pilato. 7ª: De Pilato al Calvario.

¿Por qué se regala pan y manzanilla el Jueves Santo?

A la par de la liturgia oficial, en México existe la costumbre de regalar pan bendito y un ramo de manzanilla afuera de las iglesias. El pan es signo de caridad y fraternidad (compartir con el necesitado), mientras que la manzanilla representa la sanación espiritual que ofrece la Eucaristía. Ambos deben consumirse como un acto de devoción, no guardarse como amuletos.

El pan representa dos realidades fundamentales de la fe católica:

Signo de caridad: Recuerda el mandato de Jesús de amar al prójimo. Muchas parroquias aprovechan este día para ofrecer cenas a personas necesitadas o repartir despensas en la comunidad. Se invita a las familias a compartir el pan con quienes menos tienen.

Recuerda el mandato de Jesús de amar al prójimo. Muchas parroquias aprovechan este día para ofrecer cenas a personas necesitadas o repartir despensas en la comunidad. Se invita a las familias a compartir el pan con quienes menos tienen. Comunión espiritual: Simboliza la institución de la Eucaristía. Se considera un alimento bendito que pueden consumir incluso aquellos que no pueden recibir la hostia consagrada (como niños o personas en delicado estado de salud).



La manzanilla no es solo un adorno; tiene una carga simbólica relacionada con la salud espiritual:

Medicina para el alma: Al ser una planta medicinal, representa el poder sanador de Jesucristo. Se dice que la Eucaristía es la medicina que fortalece al creyente para la vida eterna.

Al ser una planta medicinal, representa el poder sanador de Jesucristo. Se dice que la Eucaristía es la medicina que fortalece al creyente para la vida eterna. Purificación: Históricamente, se cree que su aroma ayudaba a purificar el ambiente en templos muy concurridos. Después de la misa, los fieles suelen preparar una infusión con las ramas para "purificar el alma" y conmemorar el sacrificio de Jesús.



A diferencia de otros objetos que se guardan como recuerdos, la tradición dicta que tanto el pan como la manzanilla deben consumirse. Aunque muchas personas prefieren colgarlos ramos en las puertas de sus hogares o colocarlos en altares como símbolo de protección y bendición para la familia.

