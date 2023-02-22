Senado aprueba que padres elijan el orden de apellido de sus hijos

Con 77 votos a favor, cero en contra y 10 abstenciones el pleno del Senado aprobó reformas al artículo 58 del Código Civil Familiar en materia de nombre y apellido. Con estos cambios legales los padres podrán decidir el orden de prelación de sus hijos.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, destacó que la Constitución prevé que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento.

"Actualmente el orden de los apellidos como estamos acostumbrados puede violentar este derecho a la igualdad y llevar a una práctica discriminatoria en agravio de nuestras mujeres en virtud de que los apellidos de las personas obedecen a un formalismo patriarcal que carece de toda justificación por lo que se transmite una percepción de que el hombre cuenta con una mayor jerarquía familiar y social", explicó la Senadora.

La senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena, reiteró que la cultura patriarcal impuso que el apellido paterno debía ser siempre el primero, posteriormente algunos estados avanzaron para que primero se pusiera el de la madre, lo que no ha ocurrido en todas las entidades, "por lo que con este dictamen podremos reivindicar a las mujeres que criaron solas a sus hijos" indicó.

¿Qué establece la reforma sobre el orden de los apellidos?

La reforma al artículo 58 del Código Civil Federal establece que el acta de nacimiento contendrá “los nombres propios y apellidos que les correspondan en el orden de prelación que los progenitores convengan, pudiendo elegir de entre los apellidos maternos y paternos”.

Además, precisa que “los apellidos de los hijos futuros de la misma madre y padre, deberán ser asentados en el mismo orden. Lo anterior con el fin de mantener un sistema que brinde seguridad jurídica a los descendientes”.

El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación en su caso.

