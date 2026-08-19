¿Buscas entrar a la prepa? SEP anuncia nuevo registro en “Mi derecho, mi lugar”

¿Te quedaste sin lugar en la prepa? Si aún no tienes un lugar asignado en el nivel medio superior, habrá una nueva oportunidad para realizar tu registro. La SEP informó que el periodo para participar en "Mi derecho, mi lugar" estará disponible en fechas espeficicas, noce cuáles son y los requisitos.

Si estas por ingresar a la prepa y todavía no realizaste tu registro, tendrás una nueva oportunidad para participar. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que el nuevo periodo de resgistro estará disponible del 19 al 26 de agosto, para los que aún no se han inscrito.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que buscan ingresar a escuelas públicas de Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que no aplica para todas las entidades del país.

¿Quiénes pueden participar?

Estudiantes que actualmente cursan tercer rado de secundaria.

Personas que ya terminaron la secundaria y cuentan con su certificado.

Estudiantes que cursan la secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Personas que están por terminar la secundaria fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Hay examen de admisión?

Una de las principales características del proceso es que no todas las intituciones utilizan examen. COLBACH, CONALEP, DGB, DGTAyCM, DEGETI, IEMS, SECTI y la UAEMéx.

En cambio, quienes busquen ingresar al IPN o a la UNAM deberán presentar un examen de admisión en línea.

¿Qué necesitas para registrarte?

Antes de iniciar el trámite, es recomendable tener a la mano los siguientes documentos y datos:



Llave MX

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu secundaria

Correo electrónico

Certificado de secundaria, en caso de que ya cuentes con él.

La llave MX es una cuenta digital de indentidad única del Gobierno de México que permite realizar trámites y acceder a servicios en línea.

¿Cuándo puedes hacer el registro?

Si todavía no has realizado tu registro, el nuevo periodo estará abierto de 19 al 26 de agosto. Antes de comenzar, revisa que tengas tus datos y documentos disponibles para completar el proceso y consulta las opciones de planteles que correspondan a tu zona.