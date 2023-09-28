¿Podrán reprobar los alumnos con los nuevos criterios de evaluación de la SEP?

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo para la evaluación de aprendizaje, promoción, regularización y certificación de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el que se precisan los cambios que habrá en las boletas de millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, pero también surgió otra pregunta ¿podrán reprobar?

Mediante el documento, la SEP establece que el acuerdo abarca escuelas públicas y particulares, mismas que periódicamente se dedicarán a escuchar a las autoridades con la finalidad de realizar una óptima evaluación del desempeño de alumnas y alumnos.

¿Los alumnos podrán reprobar con los nuevos criterios de evaluación de la SEP?

¡Atención padres de familia! Los resultados de evaluación a nivel preescolar no promoverán valores números; sin embargo, para el caso de la primaria existe una escala del 6 al 10 en caso de querer pasar al siguiente ciclo escolar

Para el caso de la secundaria, si sacas una calificación de 5 estarás reprobado y el curso se repetirá. En el documento establecen que cada estudiante puede obtener un grado escolar a través de una evaluación general de conocimientos, la educación socioambiental y la tutoría en el ámbito humano y comunitario pero no se tomarán en cuenta para la promoción a otro grado.

Las boletas de evaluación cambiaron.|Captura de pantalla

¿Cómo será la boleta de evaluación de la SEP?

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecieron qué características tendrá la boleta de evaluación, esto en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), entre los puntos se establecen:



Nombre de la alumna o del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa.

Datos de identificación de la institución educativa o del servicio educativo en el que se realizan los estudios.

Nombre del personal docente responsable de registro.

Asistencia, entendida como el número de días que la alumna o el alumno asistió a la escuela; se utiliza como referente para la reflexión del personal docente, los responsables de registro, madres, padres de familia o tutoras(es), alumnas y alumnos, sin embargo, no se considera como criterio para la acreditación.

Boleta de evaluación será dividida en fases

En el documento se puede apreciar que la boleta mantendrá una estructura base, aunque de acuerdo con las fases cada una tendrá modificaciones, en este sentido, la fase 2, que corresponde a preescolar y hasta tercero de primaria, incluirán campos formativos, observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes que marca el curso.

Para las fases 3, 4 y 5, los estudiantes se someterán a tres evaluaciones, una por cada periodo de evaluación y otra al final del ciclo.

La última fase (6), correspondiente a la secundaria conforma Lenguajes, Saberes, Pensamiento Científico, Ética, Naturaleza y Sociedades y de lo Humano a lo Comunitario.