Buscan separar reforma para recuperar categoría 1 y retrasar cabotaje

El espacio aéreo nacional y los precios de las aerolíneas están bajo la lupa hoy de la Cámara de Diputados. En el foro sobre aviación, organizado en San Lázaro diputados de diversos partidos, incluyendo a Morena, propusieron dividir la iniciativa del presidente López Obrador que reforma las leyes Federal de Aviación Civil y de Aeropuertos. Plantearon ir primero por la reforma para que México recupere la categoría 1 de aviación que se perdió en el 2021.

Jorge Inzunza, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados , señalo “creo que todas las fuerzas políticas en el Congreso estaremos trabajando para que en la parte que nos corresponde podamos regresar a la categoría 1. Esta es una necesidad como país y que seguramente en cuanto se logre será un impulso muy importante en el sector aéreo mexicano”.

Y Yeidckol Polevnsky, diputada de Morena respaldó “hay temas que no tienen discusión, veo que hay mucha coincidencia y creo que eso primero que tenemos que avanzar, sacar, enriquecer y separar definitivamente el tema del cabotaje para verlo en otro momento, con todo lo que esto implique, buscando por mucho que seamos más competitivos”.

Y es que poco antes, Hugo Lara Moya, director Ejecutivo de la Agencia de Aviación Civil, AFAC, urgió aprobar la reforma a la Ley Federal de Aviación, que dicen, da respuesta a 10 de las 39 observaciones hechas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y que equivalen al 25 por ciento de los hallazgos detectados en la auditoria.

“Que consisten en verificación y seguridad operacional, investigación administrativa y de seguridad aérea de incidentes y accidentes de aviación, expedición, suspensión, cancelación o revocación de certificados de aptitud psicofísica, incorporación de un área médica de aviación para evaluar la personal técnico aeronáutico, la convalidación de documentos expedidos por autoridades de aviación civil extranjeras, organizaciones de instrucción reconocidas y talleres extranjeros, autorización a personas físicas o morales o unidades administrativas para que ejecuten en representación de la FAC diversas actividades”, detalló el funcionario.

El tema del cabotaje, se dejará para después.

El tema del cabotaje, que también incluye la iniciativa del Ejecutivo, para que aerolíneas extranjeras puedan dar servicio entre dos puntos regionales del país con boletos más baratos, se propuso discutirlo después.

Para la morenista Yeidckol Polevnsky, “el precio de un boleto de avión creo que si tenemos que analizar en forma seria de cuanto son tarifas, impuestos, y esto a que se dedica y, luego también cuando se cancela un vuelo que se le devuelva al pasajero, esa parte que no se empleó, porque no usaste el aeropuerto pues eso que lo usen para el siguiente boleto que van a comprar”.

En tanto, Leonor Cutiño, también diputada de Morena sostuvo “es de suma importancia aumentar la calidad para poder beneficiar a los usuarios y ampliar las rutas regionales para subir la calidad y bajar los costos”.

A pesar de que representantes de aerolíneas nacionales alertaron riesgos y presumieron tener las tarifas más bajas del continente americano, se dijeron listos para competir, pero piden piso parejo.

“Entre las 3 aerolíneas que estamos aquí sentados tenemos 80 aviones que no hemos podido enviar a Estados Unidos. La competencia no nos da miedo, no nos da miedo, competimos con más de 70 aerolíneas Todos los días que operan en este país, dos aerolíneas nacionales aquí a mi lado, competimos codo a codo por un mismo mercado, pero a través de producto, a través de servicio, a través de precio”, apuntó Cuitláhuac Gutiérrez, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Aeroméxico.

Ahora solo falta que las Comisiones de Comunicaciones y de Economía de la Cámara de Diputados sometan a votación la propuesta para separar la discusión de las reformas propuesta por el Ejecutivo Federal.