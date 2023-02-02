Diputados de Morena y PT piden la remoción de Santiago Creel

Con más de 2 horas de retraso inicio la sesión de la Cámara de Diputados y el primer tema en la discusión fue la actuación de Santiago Creel como presidente de la Mesa Directiva, luego de la presencia de militares armados en la apertura de sesiones del Congreso en San Lázaro.

El PT pidió su remoción y Morena la respaldo. Aseguran que hay elementos para quitarlo. Lo acusan de distorsionar la presencia del ejército, violentar símbolos patrios y limitar el recinto legislativo al salón de sesiones.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT señaló “Si se interpreta que las Fuerzas Armadas, presentes en el Pleno, violaban la ley, también la violaban afuera…Se plantea ayer en una gira de medios que la presidencia de la Cámara, respetó la legalidad y que los demás no. Bueno, es injuria sobre injuria, no consultó con la Mesa Directiva, no consultó con la Junta de Coordinación Política e hizo su santa voluntad. Pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara”.

Y es que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece que recinto legislativo no solo es el salón de sesiones sino todas las instalaciones de San Lázaro.

De Morena, su líder Ignacio Mier, asestó “sabemos que violentó lo que estableció como responsabilidad la Ley General y su reglamento, es un hecho vergonzoso, de agravio a 500 diputadas y diputados; de agravio al Senado de la República. Violentó usted el marco constitucional e institucional... No garantizó los equilibrios; cerró sus oídos para poder escuchar y conectó sólo sus intereses personales con su cerebro y su boca.

Piden que Creel "renuncie con dignidad".

EL PAN en voz de José Elías Lixa respaldo a Creel y acuso “defender la postura de un grupo parlamentario, aferrándose a un solo artículo, es aferrarse a la ignorancia de lo general y, desde luego que no lo podemos avalar. Para defender la dignidad de una Cámara se requiere aceptar las reglas, y me parece totalmente deleznable que después de haber convertido el pleno de la Cámara de Diputados en un campo de barrio, de cascarita de fútbol, entonces la Junta de Coordinación Política decidió no manifestarse y el grupo mayoritario avalar severa acción en contra de la dignidad de este poder”.

Pero en Morena a pesar de su mayoría legislativa saben que no le alcanzan los votos para quitarlo.

Y el morenista Oscar Cantón Zetina reto al panista “usted sabe que no tenemos las dos terceras partes de los votos para destituirlo. Le convoco, renuncie, actúe con dignidad, como patriota, como mexicano, como legislador. Tenga usted la hombría y el patriotismo de renunciar por dignidad”.

Santiago Creel se mantuvo firme y defendió sus actos amparados en la Ley Orgánica y el reglamento del Congreso así como de la Cámara.

“Se llegó a una solución que se rindieran honores en el vestíbulo, yo tengo atribución, en el momento que ingresa quedan al bajo el mando del presidente del Congreso y así fue. Podía o no entrara este salón de sesiones una guardia militar armada, el art 214 de ese ordenamiento se impide el ingreso de senadores y diputados entren armados a este salón de sesiones, por mayoría de razón no pueden entrar ningún tercero armado a este salón”, sostuvo en su defensa el panista presidente de la Cámara de Diputados.

Ahora será la Junta de Coordinación Política la que ventile la petición de remoción de Santiago Creel como presidente de la Cámara de Diputados.

"Yo estaré muy pendiente a lo que resuelva la Junta de Coordinación Política y me apegare a los ordenamientos”, acotó el panista.