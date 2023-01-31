Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, puede que surja la pregunta de cómo y cuándo se crearon los partidos políticos vigentes en México, tal es el caso de Morena, PRI, PRD, PAN, entre otros, ¿cuál es su origen?

A pesar de que con el tiempo los partidos políticos se han ido transformando, extinguiendo o formado coaliciones, algunos han intentado mantenerse.

¿Cómo se creó el PRI?

Un claro ejemplo de los partidos políticos más reconocidos es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual antes fue también llamado Partido de la Revolución Mexicana y Partido Nacional Revolucionario.

En diciembre de 1928 se formó el Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionario (PNR), presidido por el presidente Plutarco Elías Calles. Tan solo 10 años después, el 30 de marzo de 1939, el PNR se disolvió para dar lugar al Partido de la Revolución Mexicana (PRM).

El 18 de enero de 1946, tras una asamblea del PRM surgió el PRI. Tras una larga racha de éxito, el tricolor perdió las elecciones presidenciales del 2000, después de 70 años en el poder.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI|Twitter @alitomorenoc

¿Cómo y cuándo se creó el PAN?

Simultáneamente, en una asamblea celebrada del 14 al 17 de septiembre de 1939 en la Ciudad de México, nació el Partido Acción Nacional (PAN), uno de los principales partidos políticos actualmente, a iniciativa de Manuel Gómez Morín con el apoyo de antiguos miembros de la Unión de Estudiantes Católicos que se oponían al PNR.

El PAN obtuvo su registro el 2 de julio de 1948 y en el 2000, con la coalición PAN-PVEM (Alianza por el Cambio) obtuvo su primera victoria en los comicios y ganó la elección presidencial.

Dirigente nacional del PAN, Marko Cortés|Twitter @MarkoCortes

¿Cuál es el origen del PRD?

Curiosamente, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) surgió de los integrantes de la denominada Corriente Democratizadora al interior del PRI, cuando organizaron la Asamblea Nacional Constitutiva en mayo de 1989. Obtuvo su registro como uno de los partidos políticos el 26 de mayo del mismo año.

¿Cuándo se fundó el PVEM?

Otro de los partidos políticos más importantes es el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual se fundó en 1986, obtuvo su registro el 9 de febrero de 1991. Actualmente, se encuentra junto a Morena y el Partido del Trabajo (PT).

¿Cuál es el origen del PT?

El Partido de los Trabajadores o Partido del Trabajo se constituyó entre el 8 y 9 de diciembre de 1990 en la capital del país. Obtuvo su registro de manera provisional en ese mismo año; sin embargo, más adelante lo perdió en las elecciones de 1991. El último registro corresponde al 13 de enero de 1993.

Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda|Twitter @mario_delgado

¿Cuál es la historia de Morena?

Sin duda el partido político que más se encuentra en boca de las personas es Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien constituyó el partido guinda el 2 de octubre de 2011, primero como un movimiento político y social.

Más tarde, el 20 de noviembre de 2012, se constituyo como una asociación civil. El 26 de enero de 2014, Morena certificó su Asamblea Nacional Constitutiva ante el ahora Instituto Nacional Electoral (INE), cumpliendo con los requisitos que la ley exige para conformarse un partido político nacional.

Cabe destacar que el partido político guinda es, probablemente, el que tiene más candidatos para la contienda electoral de 2024, estos son las famosas "corcholatas".