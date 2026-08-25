¿Adiós al Día de Muertos? Campesinos en Veracruz temen perder la cosecha de cempasúchil

Los campesinos de San Pablo Coapan, Veracruz, uno de los principales proveedores de flor de cempasúchil de toda la región capital, enfrentan una de las temporadas más difíciles de los últimos años. La falta de lluvias en los meses clave ha retrasado significativamente la siembra y el crecimiento de las plantas, poniendo en riesgo el abasto de esta flor icónica para las celebraciones del Día de Muertos.

En condiciones normales, los campos de San Pablo Coapan comenzarían a mostrar sus vibrantes colores desde septiembre, con la flor lista para su comercialización en la última semana de octubre. Sin embargo, este año el panorama es incierto.

Los agricultores señalan que, de no llegar las lluvias a tiempo, tendrán que recurrir a sistemas de riego, bombas de agua y foliares, lo que incrementa considerablemente los costos de producción.