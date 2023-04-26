Diputados avalan que SFP contrate Bienes y Servicios y no SHCP

Tras más de 24 hora de sesión, en la Cámara de Diputados, Morena, PT y Partido Verde aprobaron transferir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) facultades para la contratación de bienes y servicio que actualmente tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con 260 votos a favor se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



También faculta a la SFP para rediseñar a los órganos internos de control, a través de modificaciones en su estructura, y establece que sus titulares serán designados de manera directa.

Se establece qué la Secretaría de la Función Pública también será quien nombre a los titulares de las Unidades Administrativas de las dependencias federales, que son los que ejercen el gasto. 215 diputados de oposición votaron en contra de la reforma. El dictamen se envió al Senado de la República para su validación.

Luego de más de 24 horas la Cámara de Diputados concluyó su sesión

Tras más de 24 horas, la Cámara de Diputados terminó su sesión, pero volverá a sesionar a las 2 de la tarde de este mismo miércoles, con el fin de discutir y someter a votación otros dictámenes.

Entre estos figuran la designación de los titulares de los órganos internos de control de 5 órganos autónomos: INEGI, IFT, Fiscalía General de la República, INAI y CNDH. Y es que el plazo que tiene la Cámara de Diputados para la designación vence este miércoles.

Los nombramientos requieren del voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, por lo que la sesión será de manera presencial.

