Sheinbaum encabeza diálogo Mujeres de América por los derechos y el bienestar en la CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este miércoles 31 de mayo el diálogo: Mujeres de América por los derechos y el bienestar, celebrado en la capital del país.

Organizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres y El País, Sheinbaum participó en el diálogo donde se intercambiaron opiniones sobre temas como feminismo, el ejercicio del poder, machismo, feminicidios y sobre todo, el papel de las mujeres en el mundo de la política.

Sheinbaum participa en diálogo Mujeres de América por los derechos y el bienestar

El evento fue moderado por Pepa Bueno, directora de El País, quien se encargó de realizar diversas preguntas a las presentes a en materia de agenda de género en América Latina.

Cabe señalar que el encuentro contó con la presencia de lideresas de distintas partes del mundo como la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, quien participó a distancia.

La vicepresidenta señaló era importante liderar las transformaciones profundas y "no llegar a los espacios de poder para ser floreros", sino para garantizar los derechos de las mujeres.

Claudia Sheinbaum ofreció el apoyo a la vicepresidenta de Colombia, e hizo hincapié en la desigualdad numérica que tiene la mujer en América Latina en los siguientes rubros:



Dependencia económica.

Autonomía laboral.

Doble jornada por crianza de los hijos.

Sheinbaum de igual forma mencionó la importancia de luchar por los derechos no solo de las mujeres, sino de todos a favor de la justicia social y democrática. "El estado tiene que garantizar los grandes derechos", mencionó la jefa de gobierno y aseguró que garantizando el derecho a todos, se ven beneficiadas a su vez las mujeres del país, tales como:



Derecho a la educación.

Derecho a la salud publica.

Derecho a acceder a los cargos públicos.

Derecho a no ser discriminada.

Derecho a la igualdad.

Sheinbaum señala que hay mujeres ocupando cargos públicos en Mexico

Al ser cuestionada sobre la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acerca del machismo, la jefa de gobierno citó lo dicho por el mandatario ,"la cuarta transformación ya es feminista" y señaló que la actual administración tiene la presencia por primera vez de varias de mujeres en puestos de elección, tales como:



Gobernadora del Banco México.

Directora del INE.

Secretaría de seguridad pública.

Fiscal general de justicia de la Ciudad de México.

De igual forma, Sheinbaum señaló que existe un gabinete paritario, que hay paridad de género en el congreso del país así como el local y mayor presencia de mujeres gobernadoras en el país.

Claudia Sheinbaum reafirmó sus aspiraciones para ser presidenta de México

Durante el evento, también se contó con la presencia virtual de la vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez.

Al cierre del evento, Claudia Sheinbaum aseguró el país está viviendo un momento importante y se debe seguir luchando por la justicia, la paz, la fraternidad y los derechos de todos y de todas a favor de la igualdad sustantiva.

Al ser cuestionada sobre luchar por la presidencia de México, la jefa de gobierno señaló entre risas "allá vamos" y agradeció haber estado en el encuentro entre mujeres.