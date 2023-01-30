Llama Sheinbaum a la unidad para hacer frente a críticas

Tras pedir a los legisladores de Morena difundir los avances hechos por el gobierno de la Ciudad de México para contar con un metro, Claudia Sheinbaum pidió a los diputados cerrar filas para contrarrestar las críticas contra todo aquel morenista que sea calumniado.

Al participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena, dijo que este llamado a la unidad no se trata de proteger a su persona sino al proyecto de la Cuarta transformación, pues, recordó que la unidad del movimiento que encabeza el presidente López Obrador está por encima de cualquier interés.

“También hablarles un poco del metro de la ciudad de México para que nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen, que por cierto (golpeando mesa) compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido porque esa es la parte de la unidad y no lo digo por mí, lo digo por todos, todas, aquí estamos juntos; hermanos y hermanas, compañeros y compañeras esa es la esencia de la unidad porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto no a la persona”, sostuvo.

Luego de enumerar programas y obras que impulsa el gobierno de la Ciudad, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum también dijo a los legisladores del partido guinda que el respaldo al presidente es y debe seguir desde cualquier trinchera y recordó que se equivocan los gobernantes que piensen que el servicio público es para servirse así mismo.

