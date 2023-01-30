Segob pide método de insaculación para designar consejeros de INE

Durante la reunión plenaria de diputados de Morena, el secretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, pidió a los legisladores de la mayoría morenista no rogarle a la oposición dar los votos para lograr la mayoría calificada en la designación de cuatro nuevos consejeros de INE y optar por el método de insaculación para la elección que próximamente tendrá lugar en la Cámara de Diputados.

Al inaugurar la reunión plenaria donde habrán de definir la agenda de Morena para el nuevo periodo de sesiones que inicia el próximo miércoles, recomendó cuidar el proceso porque de él saldrá el nuevo presidente del INE.

“Saben que no vamos a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional, pues yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí, incluso, fueron por insaculación, así se puede y se debe de elegir a los consejeros electorales, ustedes hagan su trabajo, habrá un comité técnico y estoy seguro que habrá 20 perfiles de mexicanos y mexicanas íntegros, de primera, comprometidos con su país, así que el que la suerte o la insaculación diga el que va a ser pues esos van a ser”, enfatizó el funcionario.

En la reunión también el titular de la Segob reviró a las críticas hechas por Lorenzo Córdova, presidente del INE.

“Ya escuché yo que un trasnochado, que ya se va dijo, que como es posible que se esté previendo la insaculación, que lo que hay que hacer es política para que por consenso obtener a un consejo ciudadano, pues, a ese yo le contesto, que esa manera en que lo designaron a él en su época no es hacer política eso fue el reparto del botín, así llego él a ser presidente”, acusó Adán Augusto.

AMLO no enviará iniciativa de reforma constitucional: Segob

El secretario de Gobernación adelantó que para este año el presidente López Obrador no tiene, por el momento, previsto enviar alguna iniciativa de reforma constitucional, por lo que llamó a los diputados de Morena a avocarse a hacer política en el territorio de cara a las elecciones próximas.

“Aunque aquí hay medios de comunicación y después me van a querer acusar y otras cosas, yo sí creo que es hora de ir abajo a consolidar. Lo que ustedes hacen aquí en la Cámara tiene que verse reflejado también en sus espacios en su territorio y pues todo eso va a servir, a contribuir enormemente para que el próximo año el Movimiento al que ustedes representan, los partidos, el partido al que ustedes representan pues pueda ver ratificado ese resultado en las urnas”.

Dijo que lo hecho por el gobierno del presidente López Obrador lo ubican de lado correcto de la historia.

