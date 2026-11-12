Shenzhen es una metrópolis joven de más de 18 millones de habitantes, y uno de los grandes centros tecnológicos de China. Este año será la sede de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Pero ¿por qué Shenzhen? Es que, en apenas cuatro décadas, Shenzhen ha pasado de ser una pequeña localidad a convertirse en un referente de innovación y desarrollo tecnológico. Hoy destaca en sectores como las telecomunicaciones, la electrónica de consumo y los vehículos eléctricos, con productos que llegan a todo el mundo y una presencia cada vez mayor en América Latina y el Caribe. Otra clave es su ubicación en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, uno de los núcleos de crecimiento de la economía mundial.

Además, durante el primer semestre de 2026, casi el 70 % del comercio exterior de Shenzhen se realizó con las economías del APEC. Las prioridades de China como anfitriona del APEC son avanzar hacia una comunidad Asia-Pacífico de futuro compartido, impulsar el libre comercio y reforzar la cooperación en ámbitos como la conectividad, la economía digital y la inteligencia artificial, con el objetivo de que sus beneficios lleguen a más personas en toda la región. Los días 18 y 19 de noviembre, Shenzhen recibirá a representantes de las 21 economías del APEC, entre ellas México, Chile y Perú. Todas las miradas estarán puestas en esta ciudad, que se convertirá en el epicentro del diálogo sobre el futuro económico de Asia-Pacífico.