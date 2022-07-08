VIDEO: Muere Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, tras un atentado

Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, recibió 2 disparos cuando ofrecia un discurso. El agresor, un antiguo miembro de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe murió este viernes, según confirmó el director de la Universidad Médica de Nara, que lo estaba tratando.

Muere a balazos Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón

Fue declarado muerto a las 5:03 p.m. hora local, dijo el funcionario del hospital.

La bala que mató al exlíder japonés Shinzo Abe fue "lo suficientemente profunda como para llegar a su corazón", dijeron los médicos de la Universidad Médica de Nara.

Los médicos no pudieron detener el sangrado de Shinzo Abe

Abe estaba sangrando profusamente y los médicos no pudieron detener el sangrado del ex primer ministro, dijeron funcionarios médicos.

Abe estaba dando un discurso de campaña en las calles de Nara, Japón, indicó NHK, para apoyar a los candidatos del Partido Liberal Democrático (PLD) antes de las próximas elecciones a la Cámara Alta programadas para este domingo.

Después de seguir con discursos en Kyoto, el ex primer ministro planeaba dirigirse a la prefectura de Saitama, vecina a la capital, Tokio.

Hasta ahora había sido habitual que los actos políticos en Japón se celebraran en plena calle y bajo escasos niveles de seguridad, dado los bajos niveles de violencia en un país donde el uso de armas está estrictamente controlado.

El agresor fue detenido

La policía arrestó a Yamagami Tetsuya, un residente de Nara de unos 40 años, un antiguo miembro de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, las fuerzas armadas del país.

El atacante disparó dos balazos contra Abe por la espalda. Su arma, al parecer, era de fabricación casera.

Abe fue trasladado de inmediato en ambulancia y helicóptero al hospital, donde los médicos luchaban por salvarle la vida.

Shinzo Abe fue primer ministro de Japón en 2006

Shinzo Abe ocupó el cargo de primer ministro de Japón entre 2006 y 2007 y nuevamente de 2012 a 2020, lo que lo convirtió en el primer ministro japonés con más años en el cargo en la historia. Renunció como primer ministro en 2020 antes del final de su mandato, citando motivos de salud.

Abe, heredero de una familia de rancio abolengo político, mantenía aún una inmensa influencia en la política japonesa, dominada por su Partido Liberal Demócrata (PLD), al frente del país durante la mayor parte de la era de la posguerra.

Diversos países han externado sus condolencias ante la muerte de Shinzo Abe.

