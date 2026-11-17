El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, volvió a evadir los cuestionamientos sobre los señalamientos de presuntas irregularidades que lo involucran, así como las denuncias relacionadas con Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante las preguntas, el exsecretario de Gobernación respondió que no acostumbra ofrecer entrevistas ni hacer declaraciones; pese a la insistencia de los reporteros para que fijara una postura sobre los asuntos de interés público, mantuvo su negativa y evitó pronunciarse sobre las acusaciones.

Adán Augusto López guarda silencio ante preguntas sobre el INE

El intercambio ocurrió mientras el Instituto Nacional Electoral enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en la asignación de contratos y por las relaciones de funcionarios del organismo con personas vinculadas a esas operaciones.

Las preguntas dirigidas contra Adán Augusto también aludieron a las salidas de integrantes del INE identificados con su grupo político; sin embargo, el senador no aclaró si tuvo alguna intervención en los nombramientos o en las decisiones que han sido objeto de críticas.

. @adan_augusto vuelve a evadir los cuestionamientos...



El senador de @PartidoMorenaMx se negó a responder sobre los señalamientos de corrupción contra Guadalupe Taddei en el @INEMexico y su presunta intervención en el nombramiento.



Tampoco quiso hablar del aumento de… pic.twitter.com/zBv53qIv9H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

¿Qué señalamientos rodean a Guadalupe Taddei en el INE?

La controversia sobre Guadalupe Taddei incluye denuncias por posibles beneficios económicos relacionados con contratos del instituto.

Entre los elementos difundidos públicamente hay grabaciones y documentos con anotaciones sobre presuntos repartos de ganancias; las cifras mencionadas forman parte de los señalamientos y no acreditan por sí mismas que se haya entregado dinero ni que exista responsabilidad penal.

También se han cuestionado las facultades que Taddei obtuvo para realizar nombramientos directos en áreas ejecutivas del INE, así co

mo algunas design

aciones de funcionarios señalados po

r sus vínculos políticos con Morena y con el entorno de Adán Augusto López.

El coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier, ha pedido que la Fiscalía General de la República cite a Taddei y a las demás personas mencionadas en las denuncias, para que expliquen su posible participación. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.