Investida o embestida: el lapsus de Yeraldine Bonilla revela la tensión del poder en Sinaloa

En la política, una palabra puede marcar la diferencia entre el reconocimiento institucional y el ataque directo. Eso quedó en evidencia en Sinaloa, donde un lapsus de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla abrió la discusión entre “investidura” y “embestida”, dos conceptos opuestos que, sin embargo, se entrelazaron en su declaración pública.

¿Investida o embestida?

La diferencia es del cielo al infierno. El cielo se alcanza sin duda con una investida. El infierno se toca seguro con una embestida, pequeña gran diferencia y de ejemplo, nos sirve la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla.

“Apenas, el día sábado en un acto constitucional fui embestida como mandataria interina”, dijo Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa.

Los confunde, pero ella los conoce estos dos conceptos, aunque no entienda la diferencia, ella fue investida con el cargo de gobernadora interina.

Aunque para ella haya sido embestida, pero no, fue investida porque recibió el poder para gobernar un Estado.

Sin embargo, Yeraldine Bonilla también ha sido embestida, claro, porque ha sido víctima de un ataque directo muy violento.

Es el que ocurrió cuando en un evento público, el entonces narcogobernador Rubén Rocha le recordó su origen, del cual, por cierto, ella debe de sentirse orgullosa, pero que en ese momento el aliado del cártel de Sinaloa lanzó como el más duro de los ataques.

“Yeraldine era una meserita de una lonchería”, dijo Rubén Rocha.

Justo eso es una embestida y hay muchísima diferencia con la investida con una les decía se alcanza el cielo con la otra se toca el infierno.