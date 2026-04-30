FGR investigará caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa: EU lo acusa de narco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación por el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado por Estados Unidos de trener supuestos nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con la institución se requieren pruebas para atender la solicitud de extradición del gobernador en caso de ser detenido y además, pidió que haya secrecía en la investigación después de que Estados Unidos publicó datos clave de supuestos vínculos del gobernador de Morena con Los Chapitos.

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