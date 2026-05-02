Yeraldine Bonilla Valverde queda al frente del gobierno de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia temporal presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien se ausentará de su cargo por un periodo determinado.

Este movimiento ocurre en un contexto de alta relevancia para la entidad, donde la gestión de Rocha Moya ha estado bajo el escrutinio público debido a los retos de seguridad y gobernabilidad en la región.

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¿Quién queda al frente de Sinaloa tras la licencia temporal de Rubén Rocha Moya?

Designan a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, cercana al gobernador Rubén Rocha Moya. Formada académicamente en la Universidad Autónoma de Sinaloa como licenciada en Trabajo Social, su trayectoria se ha centrado en la gestión pública y la asistencia social.

En el ámbito operativo, se desempeñó como asistente educativa en el campo Rene-Produce, trabajando directamente con infancias indígenas. Además de su experiencia en campo, complementó su formación con estudios en procesos de seguridad con perspectiva de género, cuidados infantiles básicos y especialización en prácticas parlamentarias dentro del servicio público.

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En el terreno político, se integró a la vida legislativa estatal a partir del 1 de octubre de 2018. Desde esa fecha, ocupa una curul como diputada local en la LXIII Legislatura, cargo al que accedió bajo el principio de representación proporcional como integrante del partido Morena. Fue secretaria General de Gobierno de Sinaloa y ahora gobernadora interina.

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En un movimiento político que ha sacudido la estructura gubernamental del estado, el Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia temporal de Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador.

Esta petición ocurre en un momento de extrema tensión diplomática y judicial, derivado de señalamientos provenientes de Estados Unidos que vinculan directamente al mandatario con investigaciones de alto nivel en el país vecino.

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La decisión de Rocha Moya de separarse de sus funciones ejecutivas se produce tras la difusión de reportes que lo sitúan bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses.

Estas acusaciones han cobrado una relevancia crítica debido a la actual política exterior de Washington. La administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre los liderazgos políticos en México, integrando estos casos dentro de una narrativa de seguridad nacional que busca desmantelar las estructuras operativas de los grupos delictivos en la región.