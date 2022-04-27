Singapur ejecuta a traficante de drogas con discapacidad intelectual

El traficante de drogas Nagaenthran Dharmalingam, un hombre de Malasia con discapacidad intelectual, estuvo en el corredor de la muerte durante más de una década. Finalmente, fue ejecutado en Singapur.

Un tribunal desestimó una impugnación legal de última hora presentada por la madre de quien traficó 44 gramos de heroína a Singapur, país que tiene algunas de las leyes de narcóticos más estrictas del mundo. Los abogados de Dharmalingam habían interpuesto múltiples recursos contra su ejecución, argumentando la discapacidad intelectual del hombre.

Después de que el tribunal emitiera su decisión de seguir adelante con la ejecución, Dharmalingam y su familia se estiraron a través de un hueco en una pantalla de vidrio para agarrarse fuertemente de las manos mientras lloraban. Sus gritos de "ma" se escuchaban en la sala del tribunal.

Singapur ejecuta a Nagaenthran Dharmalingam; el traficante drogas recibe pena de muerte a pesar de su discapacidad intelectual

El caso de Nagaenthran atrajo atención internacional, con un grupo de expertos de las Naciones Unidas y el multimillonario británico Richard Branson uniéndose al primer ministro de Malasia y activistas de derechos humanos que instaron a Singapur para que conmutara la pena de muerte.

Y es que se encontró que el coeficiente intelectual de Nagaenthran era de 69, un nivel reconocido como una discapacidad intelectual. Sin embargo, los tribunales determinaron que sabía lo que estaba haciendo en el momento del delito y dictaminaron que no había pruebas admisibles que mostraran un deterioro de su estado mental.

