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Sismo de magnitud 5.9 sacude región de Ica en Perú a un día de la llegada del Papa León XIV al país

Un sismo de magnitud 5.9, percibido de leve a moderado, se registró en la región de Juan de Marcona, Nasca-Ica, en Perú. El papa León XIV se encuentra de visita en aquél país.

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Escrito por: Ollinka Méndez

Un sismo de magnitud 5.9 se registró en la región de Juan de Marcona, en Nasca, Ica, Perú, con una percepción que osciló entre leve y moderada.


El papa Léon XIV está en tierras peruanas

El movimiento telúrico ocurre un día después de la llegada del papa León XIV a Lima, quien aterrizó en la Base Aérea del Callao a las 17:10 horas locales en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, donde fue recibido en una ceremonia encabezada por la presidenta Keiko Fujimori, el nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri, autoridades civiles y religiosas, así como fieles.

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