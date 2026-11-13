Un sismo de magnitud 5.9 se registró en la región de Juan de Marcona, en Nasca, Ica, Perú, con una percepción que osciló entre leve y moderada.
El papa Léon XIV está en tierras peruanas
El movimiento telúrico ocurre un día después de la llegada del papa León XIV a Lima, quien aterrizó en la Base Aérea del Callao a las 17:10 horas locales en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, donde fue recibido en una ceremonia encabezada por la presidenta Keiko Fujimori, el nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri, autoridades civiles y religiosas, así como fieles.