La madrugada del 8 de noviembre de 2026, un fuerte terremoto sacudió la zona central de Japón, lo que dejó al menos 22 personas heridas.

Magnitud y epicentro del sismo en la prefectura de Shizuoka

El temblor tuvo una magnitud de 5.7 e impactó a la 1:04 horas de este domingo, con el epicentro a una profundidad de 40 kilómetros en la prefectura de Shizuoka.

¿Dónde se sintió el terremoto y qué daños dejó en Aichi?

La prefectura de Aichi también registró el terremoto y tuvo una intensidad “superior a 5” en la escala sísmica japonesa, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón.

Medios locales captaron ventanas rotas en una concesionaria de autos en la ciudad de Toyohashi y libros caídos en el suelo en una librería en la ciudad de Toyota.

Hasta el momento, las autoridades no activaron la alerta de tsunami tras el terremoto.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

En Japón tiembla constantemente debido a que el país está rodeado de cuatro placas tectónicas, las cuales son responsables de los terremotos en todo el mundo.

Desde 1990, dos fuertes terremotos sacudieron a Japón. En 1995 ocurrió el gran terremoto de Hanshin-Awaji, de 7.3 en magnitud, el cual dejó un saldo de más de 6 mil muertos.

Mientras que en 2011 sucedió el gran terremoto del este de Japón, de 9 en magnitud, el cual causó varios tsunamis. El saldo fatal fue de más de 15 mil personas fallecidas, explica la Agencia Meteorológica de Japón.