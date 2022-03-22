VIDEO: Se registra sismo hoy 22 de marzo de 6.6 en Taiwán

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó sobre un sismo hoy 22 de marzo en la costa de Taiwán, con una magnitud de 6.6.

El epicentro del sismo hoy se ubicó a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien, Taiwán. Las autoridades no activaron la alerta de tsunami después del temblor.

Hasta el momento, las autoridades tampoco han reportado daños graves ni muertos o heridos por el sismo hoy. El temblor fue perceptible en Japón, Filipinas y China.

En un principio el USGS indicó que la magnitud preliminar del sismo hoy 22 de marzo fue de 6.9, posteriormente la ajustó a 6.6, como información final.

Notable quake, preliminary info: M 6.6 - 70 km S of Hualien City, Taiwan https://t.co/U7zTjLrbhL — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 22, 2022

#breaking Taiwan’s Central Weather Bureau says a magnitude 6.6 earthquake happened near Hualien County at 1:41pET (1:41am local time).



Context: Last year a 6.5 hit northeastern Taiwan and very little damage, but we are checking on this one now.@EricCheungwc @JohnnyMees pic.twitter.com/QtIJl6R6y3 — Will Ripley (@willripleyCNN) March 22, 2022

Sismo hoy en Taiwán no registra daños

De acuerdo con información del USGS, la intensidad del sismo hoy se registra como un VI amarillo, lo que indica un fuerte temblor pero que generó daños leves en Taiwán.

Taiwán se encuentra cerca de la unión de dos placas tectónicas y es propenso a los terremotos.

No obstante, en redes sociales, varios usuarios compartieron videos del momento del sismo hoy 22 de marzo, donde se puede apreciar el fuerte movimiento de la tierra en Taiwán.

BREAKING: Powerful earthquake strikes off Taiwan: it is reported that 6.9 magnitude.



The ring of fire has been so active as of late. Last week it was northern Japan and earlier today Hualian, Taiwan.#earthquake pic.twitter.com/MCndvIUMaJ — World Updates Live (@itswpceo) March 22, 2022

Cabe resaltar que debido a la ubicación geográfica de Taiwán, son comunes los sismos fuertes, sin embargo, no todos provocan daños a las estructuras de casas y edificios ni a los habitantes.

Los sismos más destructivos en Taiwán se registraron en 1935 y 1999, ambos con epicentro en Chi-Chi, dejaron tres mil 300 muertos y dos mil 500 víctimas respectivamente.

También ha habido una serie de eventos generadores de tsunamis en la región, incluido el terremoto del Golfo de Moro, cuyo tsunami provocó más de 5000 muertes, en los límites de la placa marina de Filipinas.

La placa del Mar de Filipinas está bordeada por las placas más grandes del Pacífico y Eurasia y la placa más pequeña de Sunda.

