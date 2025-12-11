“Gana el viaje de tus sueños”: la campaña con la que Sognare conquistó a México

En un mundo donde las marcas de descanso solían decir lo mismo, Sognare decidió hacer lo contrario: romper todas las reglas.

Así nació “Gana el viaje de tus sueños”, una campaña que en solo quince días creó una canción original, una coreografía viral, contenido en todos los formatos y una omnipresencia que llegó a televisión, radio, espectaculares, tiendas, digital, influencers y marketplaces.

El resultado: Sognare dejó de ser solo una marca y se convirtió en tema de conversación, en tendencia y en parte de la cultura popular.

Cuando una campaña se vuelve fenómeno

La respuesta del público confirmó el impacto:



La gente cantó y bailó la canción.

El contenido hecho por usuarios se multiplicó sin parar.

La marca estuvo presente en cada punto de contacto.

Y los números lo respaldaron: las ventas digitales crecieron 60% durante El Buen Fin, los marketplaces casi 90%, y las tiendas físicas superaron el 50% de incremento.

Incluso, “Sognare canción” se volvió una de las búsquedas más altas en toda la categoría.

El equipo detrás del éxito

Nada de esto habría sido posible sin un equipo trabajando como un solo organismo. Regina Téllez orquestó todos los frentes creativos y de producción; Raúl Hurtado convirtió la estrategia en omnipresencia mediática; Genaro Anzures optimizó cada impacto digital; Julio Gaytán hizo brillar el marketplace; Eduardo Espino aportó décadas de experiencia en descanso y Andree Martínez convirtió la data en decisiones inmediatas.

Todo esto sucedió bajo la guía cercana de Claudio Cervantes, quien mantuvo el ritmo, la visión y la coherencia de una campaña que avanzaba a máximo velocidad.

Lo que sigue para Sognare

La campaña “Gana el viaje de tus sueños” ya quedó marcada como una campaña histórica. Transformó la forma de comunicar el descanso y abrió un camino completamente nuevo para la industria.

Así, Sognare no solo creció: inspiró, emocionó y se convirtió en referencia.

