Así puedes solicitar la reposición de licencia de conducir permanente en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) no expide la licencia de conducir permanente para nuevos automovilistas desde 2007, por lo que la única forma de obtener este certificado es por reposición, es decir, para quienes previamente contaban con el documento y sufrieron alguna perdida por robo o extravío.

Tal y como su nombre lo dice la licencia de conducir permanente, es un documento que no debe ser renovado cada tres años y cumple las mismas funciones que una licencia normal:



Certifica que el titular tiene los conocimientos y habilidades necesarias para permanecer al volante

Sirve como identificación oficial en caso de ser controlado por los agentes de Tránsito de la capital del país

Quienes tramitaron este permiso antes del 2007 pueden renovar o reponer la credencial plastificada a través de la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) sin perder la categoría.

Requisitos para la licencia de conducir permanente en CDMX

De acuerdo con la página oficial de la Semovi, para solicitar la reposición de licencia de conducir permanente en la capital del país, necesitarás presentar la siguiente documentación en original y copia es:



Identificación oficial con fotografía: puede ser pasaporte, credencial para votar o cartilla del servicio militar

CURP

Comprobante de domicilio de la CDMX no mayor a 3 meses: boleta del impuesto predial, del servicio de agua, luz, gas natural, estado de cuenta telefónico fijo o del banco.

Posteriormente, deberás ingresar a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas en la opción “Tránsito” y seleccionar la opción “Licencia a automovilista y motociclista permanente” sea cual sea el caso e imprimir tu línea de captura.

¿Cómo reponer la licencia de conducir permanente?|Semovi

¿Cuánto cuesta la reposición de la licencia de conducir permanente en CDMX?

El costo por reponer la licencia permanente de manejo es de 989 pesos, mismo que arrojará la página de internet Semovi al momento de emitir la línea de captura. Una vez que hayas realizado el pago deberás solicitar una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias, o en los Centros de Servicios de Tesorería.

El día que elijas deberás acudir con tu cita impresa, la documentación anteriormente mencionada y comprobante de pago originales.

La Semovi solicita a los conductores asistir puntual sin acompañantes a la cita, además de portar cubrebocas y respetar los protocolos de sanidad, así como sana distancia por la pandemia Covid-19.

¡Tómalo en cuenta! De no renovar tu licencia de conducir o haber extraviado la credencial permanente, el Reglamento de Tránsito de la capital del país en su artículo 44 establece una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, cantidad que va de los 962 a los mil 924 pesos.

