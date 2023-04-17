SpaceX cancela lanzamiento de cohete en Texas, del primer sistema Starship

En el último minuto se canceló el primer lanzamiento del sistema Starship de la compañía SpaceX, desde la sede de SpaceX en Texas.

Se espera que el próximo miércoles 19 de abril de nueva cuenta comience la cuenta regresiva para que sea lanzado el cohete de SpaceX, ahora cancelado, debido a una válvula de presurización congelada.

La misión, ahora postergada, recibe el nombre oficial de "Vuelo de Prueba Starship" o "Santo Grial del espacio".

Cohete más alto y más potente que jamás haya volado antes

Se espera que el StarShip seá el cohete totalmente reutilizable más alto y más potente que jamás haya volado antes.

Starship tiene una altura de 40 pisos

El Starship tiene una altura de 40 pisos. Consiste en la nave espacial, una cápsula de carga y tripulación reutilizable de 50 metros apilada en la parte superior de un cohete propulsor Súper Heavy de 70 metros de altura.

Starship consta de dos partes: el propulsor Super Heavy, un cohete gigantesco que alberga 33 motores, y la nave espacial Starship, que se asienta sobre el propulsor durante el lanzamiento y está diseñada para separarse después de que el propulsor gasta su combustible para terminar la misión. El enorme cohete propulsor Super Heavy dará la primera explosión de energía en el despegue.

El objetivo de SpaceX es poner una Starship en órbita y luego reabastecerse con otra Starship, para que pueda continuar su viaje hacia otros planetas.

SpaceX busca llegar a otros planetas

Busca emprender viajes de larga distancia, como el que va desde la órbita terrestre hasta y aterrizar en Marte. Reabastecerse de combustible en Marte (utilizando dióxido de carbono y agua). Despegar de Marte y salir de su órbita para regresar a la Tierra.

50 por ciento de posibilidad de éxito

Con todo, el fundador de SpaceX, Elon Musk, había comentado que le daba al lanzamiento de prueba solo un 50 por ciento de posibilidad de éxito, insinuando que podía explotar como muchos de sus predecesores. El proceso de desarrollo no ha estado exento de problemas, pues en 2019 una explosión destrozó el cohete por completo.

La compañía busca llevar al ser humano tanto a la Luna como a Marta en un futuro no muy lejano. "Podremos ir a otros lugares del sistema solar, como Saturno", revelaba Elon Musk tras dar a conocer el proyecto.



La NASA trabaja en su propio cohete para Marte

Por su parte, La NASA también está trabajando en su propio cohete para Marte, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). El objetivo de la agencia espacial es llevar a los astronautas a la órbita lunar para noviembre de 2024.