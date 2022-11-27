SpaceX lanza Falcon 9 para llevar semillas y crear alimentos en el espacio

La NASA compartió los detalles de la nueva misión CRS-26 a cargo de la empresa SpaceX, quienes lanzaron este sábado su cohete Falcon 9 con 7,700 libras de cargamento en suministros rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), el cual se estacionó de manera autónoma en las primeras horas de este domingo.

A través de redes sociales se divulgaron imágenes del lanzamiento y estacionado, donde especificaron que el cargamento se transporta en la nueva cápsula Dragon, donde entre varias cosas se incluyeron nuevos paneles solares para aumentar el suministro de energía de la EEI y semillas de tomates enanos, con los que esperan iniciar un sistema de producción de alimentos frescos en el espacio.

Como es una costumbre, el despegue se llevó a cabo en punto de las 14:20 horas en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, luego de que se pospusiera por cuatro días el lanzamiento debido al mal clima y con una decisión de última hora.

¡Despegue!🚀



A las 19:20 UTC / 14:20 EST de hoy, @SpaceX lanzó la misión CRS-26 de la NASA a la @Space_Station. El acoplamiento está programado para las 12:30 UTC / 7:30 a. m. EST del domingo. pic.twitter.com/1Ei4Lz44wt — NASA en español (@NASA_es) November 26, 2022

De igual forma, entre los más de 300 kilogramos que transporta el cohete Falcon 9 y su nueva cápsula Dragon, también se encuentra el paquete "Moon Microscope" para realizar diagnósticos médicos durante el vuelo y que incluye un microscopio portátil junto a un dispositivo autónomo para tomar muestras de sangre.

De acuerdo con el reporte presentado por la NASA el 26 de noviembre, utilizando el Moon Microscope “un astronauta recoge una muestra de sangre, obtiene imágenes con el microscopio y transmite imágenes al suelo, donde los cirujanos de vuelo las usan para diagnosticar enfermedades y recetar tratamiento”.

De esta forma se podrían proporcionar capacidades de diagnóstico para los miembros de la tripulación en el espacio o en la superficie de la Luna o Marte para misiones futuras, así como la capacidad de probar la contaminación del agua, los alimentos y las superficies, por lo que representa un envío de suministros fundamental para los planes de la NASA.

La NASA envío semillas de tomates enanos a través del cohete Falcon 9 de SpaceX|STEVE NESIUS/REUTERS

La NASA envía semillas de tomates para crear alimentos frescos en el espacio

Respecto al plan para crear alimentos frescos en el espacio, la NASA especifica que los investigadores han estado probando una unidad de crecimiento de plantas en una estación conocida como Veggie y han cultivado con éxito una variedad de hojas verdes; por lo que el siguiente paso se centra en el cultivo de tomates enanos mediante el envío de semillas.

La nutrición de los astronautas es fundamental para las misiones de larga duración, por lo que han puesto especial énfasis en la capacidad de producir vitaminas, nutrientes y productos farmacéuticos que usualmente tienen una vida útil limitada.