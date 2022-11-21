Nave Orion sobrevuela la Luna en misión Artemis 1 de la NASA

Durante su primera misión del programa Artemis 1, la nave espacial Orión de la NASA se ha acercado a unos 120 kilómetros de la Luna y sobrevuela "cerca" de la llamada Base Tranquilidad, el lugar de alunizaje del Apolo 11.

En su sexto día de misión, la cápsula Orión, que vuela sin tripulantes, ha efectuado su máximo acercamiento a la Luna en punto de las 13.57 horas.

Su mayor aproximación a la Luna, constituye una de las principales fases de la misión Artemis 1 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que comenzó el pasado miércoles (15 de noviembre de 2022), con su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida.

La cápsula Orión efectuó su maniobra denominada "outbound powered flyby", que le ha permitido situarse a unos 120 kilómetros de la superficie de la Luna con la finalidad de poder aprovechar su fuerza gravitacional.

Este es el mayor acercamiento a la Luna que efectuará la nave Orión durante esta misión de prueba que durará 25 días. Cabe señalar que actualmente, Orión se encuentra a unos 370 mil kilómetros de la Tierra.

The @NASA_Orion spacecraft captured this image of the Moon during its sixth day of flight, as it approached its first outbound powered flyby of the #Artemis I mission and its closest lunar approach. https://t.co/Wt4DrDpbK3 pic.twitter.com/GPILcbPYq7 — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 21, 2022

Orión ingresará en la lejana órbita retrógrada de la Luna

Ingenieros de la NASA han comenzado a transmitir datos y fotos, además de efectuar las respectivas evaluaciones desde el Centro Espacial Johnson ubicado en Houston, Estados Unidos.

Durante tres semanas y media, la NASA probará por primera vez, todos los sistemas del cohete Space Launch System (SLS por sus siglas en inglés), el más potente que existe en el mundo, y los de la cápsula Orión con la finalidad de comprobar que la cápsula es segura para las personas y preparar un futuro "alunizaje" con astronautas, que se contempla para el año 2025.

Conforme al programa de la NASA, durante esta misión Artemis 1, Orión efectúa su acercamiento a la Luna, además de que pasará por lugares del "alunizaje" de las naves Apolo, el programa tripulado de la NASA rumbo a la Luna, que tuvo lugar entre los años de 1969 y 1972.

Para el 25 de noviembre de este 2022, Orión efectuará una maniobra crucial, un segundo empuje de los motores ubicará a la cápsula espacial sobre una órbita alrededor de la Luna, a unos 64 mil kilómetros de distancia.