La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, lanzó hoy el Artemis I, como parte de la nueva misión para enviar astronautas a la Luna, todo como parte del programa Artemis.

Artemis I es la misión inaugural de este programa y se trata de una expedición no tripulada que explorará los alrededores de la Luna y servirá como práctica para futuras misiones rumbo a Marte.

Datos que debes conocer sobre Artemis I, misión de la NASA a la Luna

El megacohete lunar de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), despegó esta madrugada rumbo a la Luna. Estos son algunos datos sobre Artemis I:



El enorme cohete de Artemis I , la histórica nueva misión no tripulada de la NASA , llegó el pasado 17 de agosto de 2022 a su plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral

, la histórica no tripulada de la , llegó el pasado 17 de agosto de 2022 a su Su lanzamiento se pospuso en dos ocasiones por problemas técnicos y malas condiciones climáticas.

Postrado en la parte superior del megacohete (98 metros de altura), se encuentra la cápsula de astronautas "Orion" (de ocho metros), esta nave fue diseñada para separarse del cohete en el espacio además de transportar humanos hacia la Luna .

. Tanto el cohete como la cápsula arribaron a la plataforma "39B" del Centro Espacial Kennedy.

El cohete tuvo un traslado que duró cerca de diez horas sobre la gran plataforma rodante llamada "Crawler-Transporter 2", viajó sin incidentes durante los 6.4 kilómetros de trayecto desde el hangar de ensamblaje y hasta la plataforma, a una velocidad de 1.6 kilómetros por hora.

Así se vivió el lanzamiento de Artemis I:

Missed last night's #Artemis I launch?



Catch the highlights from our next big step in returning humanity to the Moon. https://t.co/T2VEPMVLjP pic.twitter.com/j3GChmR2Ko — NASA (@NASA) November 16, 2022

¿Qué hará Artemis I al llegar a la Luna?

Como se menciona anteriormente, en la parte superior del megacohete está la cápsula de astronautas "Orion", el cual tuvo un costo de 37 mil millones de dólares (más de 740 mil millones de pesos).

Una vez que el cohete que Artemis I llegue a la Luna, "Orion" la orbitará y después regresará a Tierra, 42 días después de su lanzamiento, durante todo ese tiempo en el espacio, permanecerá sin acoplarse a una estación y será el lapso más largo de tiempo que jamás haya efectuado algún otro artefacto espacial.

Se estima que la nave "Orion" tenga un recorrido de unos 2.1 millones de kilómetros con Artemis I, la nueva misión de la NASA.

El programa Artemis I de la NASA allanará el camino para el gran salto de la humanidad, futuras misiones a Marte. No hay duda de que estamos en una era dorada de exploración espacial humana, descubrimiento e ingenio en el espacio, y todo comienza con Artemis I. Bill Nelson, administrador de la NASA.

LIVE NOW 🔴 Exploration Ground Systems with NASA astronauts Stanley Love and Donald Pettit as the Space Launch System rocket and Orion spacecraft make their way to Pad 39B for the launch of Artemis I. 🚀 Watch here: https://t.co/uEHvPUqPLR pic.twitter.com/489zUw5xDn — NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) August 17, 2022

Artemis I suple a Apolo, con el que llegaron humanos a la Luna

La NASA explica en la página web de su programa espacial que:

"Esta primera misión Artemis demostrará el rendimiento tanto de Orion como del cohete SLS y pondrá a prueba nuestras capacidades para orbitar la Luna y regresar a la Tierra. El vuelo allanará el camino para futuras misiones a la región lunar".

¿Cuándo saldrá Artemis 2?

En el año 2024, la misión Artemis 2 efectuará el mismo recorrido, pero esta sí contará con una tripulación a bordo y un año después, para el 2025, la NASA planea llevar astronautas a la Luna con la misión Artemis 3 y esa será la primera misión de la NASA en la que envíe humanos a la Luna desde hace más de medio siglo.

Cabe señalar que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), no ha enviado humanos a la Luna desde el año de 1972, cuando el astronauta del Apolo 17, Eugene Cernan, dejó las últimas huellas en la superficie del astro natural de la Tierra.

Esa "última" misión en la que astronautas de la NASA pisaron la Luna, se llevó a cabo entre los días 7 y 19 de diciembre de 1972.

Very soon, we are launching #Artemis I to the Moon.



Use #NASAMoonSnap to show your excitement & share your Moon creations! Your Moon embroidery. Your Moon makeup tutorial. Your Moon muffin recipe. We will share some of your Snaps on the launch broadcast: https://t.co/44Bs3Rhu4H pic.twitter.com/E9K8YpiKB8 — NASA Artemis (@NASAArtemis) August 8, 2022

hm