La divisa estadounidense inicia sus operaciones de este viernes 13 de noviembre con una actividad constante en los mercados financieros. Esto ocurre tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos que se sucitaron el pasado 3 de noviembre, las cuales, provocaron ambivalencias significativas en el dólar y dejaron a las divisas “estables” en México. Ante este escenario, ¿cuál es el panorama para el tipo de cambio hoy?

Así cotiza el dólar en México hoy 13 de noviembre

El tipo de cambio en las sucursales de Banco Azteca arranca la jornada ofreciendo el dólar en $17.00 pesos para su compra y en $19.19 pesos mexicanos a la venta.

Tipo de cambio en la frontera de Tijuana hoy

¡Toma nota! En Tijuana, el billete verde arranca en $18.30 pesos a la venta y en $18.00 a la compra.

Recuerda que esta cifra sirve como referencia, ya que el tipo de cambio está sujeto a variaciones dependiendo de la zona y la casa de cambio a la que acudas.

¿Cómo cotiza el dólar canadiense este viernes 13?

El tipo de cambio del dólar canadiense en Banco Azteca arranca la jornada en $11.15 pesos a la compra y$13.94 a la venta.

Ten en cuenta que, si planeas cambiar dinero hoy, el horario de atención en ventanillas es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cómo cotiza el Bitcoin en el mercado cripto hoy 13 de noviembre?

Durante las primeras horas de este viernes 13 de noviembre, el precio del Bitcoin se situó en 69 mil 152.55 dólares, marcando un retroceso del 3.13% en comparación con su cierre anterior.

Mientras tanto en México, cada activo digital se comercializa hoy en 1 millón 286 mil 359.03 pesos.

Ten en cuenta que el mercado financiero es altamente volátil; las cifras reflejadas al inicio del día pueden cambiar de un momento a otro según las condiciones operativas de cada entidad financiera o plataforma de intercambio.

¿Cuál es el precio del petróleo este viernes 13 de noviembre?

El petróleo registró resultados mixtos este viernes, encaminándose a hilar su segunda caída semanal. Las alertas de un conflicto directo se han enfriado gracias a las presiones económicas de Estados Unidos sobre Irán, si bien los ataques marítimos mantienen la tensión en el suministro.

En sus cotizaciones, el crudo Brent avanzó un 0.4% hasta los 96.21 dólares, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense cedió un 0.1% para ubicarse en 88.62 dólares. Con estos movimientos, ambos referenciales proyectan una pérdida semanal del 2%, arrastrando la dura racha de la semana previa, cuando se desplomaron un 16% y un 13%.