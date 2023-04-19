Sudán continúa con intensos enfrentamientos, cientos de muertos y heridos

La Organización de Naciones Unidas informó que al menos 296 personas han fallecido y más de 3,000 han resultado heridas por los enfrentamientos en varias regiones de Sudán. La capital Jartúm quedó desierta. El Sindicato de Doctores, que monitorea la cifra de víctimas, señaló el martes que al menos 174 civiles fallecieron y que había cientos de heridos.

Las explosiones y los intensos tiroteos sacudían el miércoles la capital de Sudán en el quinto día consecutivo de combates tras el rápido fracaso de una tregua con mediación internacional, tregua de 24 horas que entró en vigor a las 18:00 horas local (16:00 GMT) del martes, pero que no fue respetada con numerosas acusaciones entre las partes de violar el armisticio.

El fracaso el alto el fuego sugiere que los dos generales rivales que luchan por el control del país están decididos a aplastarse mutuamente en un conflicto que podría alargarse.

Atacado el aeropuerto Internacional de Jartum

Columnas de humo denso se elevan desde primeras horas del día en la zona del Aeropuerto Internacional de Jartum, que fuentes militares atribuyeron a un incendio causado por un ataque de las FAR contra los almacenes de combustible de aviones en el aeródromo. Testigos presenciales dijeron que aviones del Ejército bombardearon este miércoles también una base de las FAR en el barrio de Kafuri, en el norte de Jartum.

Ciudadanos escapan de los enfrentamientos

Sin indicios de respiro, los desesperados y atemorizados sudaneses que llevaban días atrapados en sus casas por la violencia comenzaron a huir, según los testigos. Residentes de varios vecindarios de Jartum relataron que vieron a cientos de personas, entre las que había mujeres y niños, que cargaban equipajes y se iban bien a pie o en autos atestados.

Jartúm, ciudad fantasma

"Jartum se ha convertido en una ciudad fantasma", dijo Atiya Abdalla Atiya, secretario del Sindicato de Doctores, que seguía en la capital.

La lucha de los generales por el poder ha atrapado a millones de sudaneses en el fuego cruzado, mientras sus fuerzas combaten desde el sábado con ametralladoras pesadas, artillería y ataques aéreos en barrios residenciales de Jartum; de Omdurman, al otro lado del Río Nilo, y de otras ciudades importantes del país.

Casi 300 personas murieron en los cinco últimos días, según la agencia de salud de Naciones Unidas, pero es probable que la cifra sea mayor, ya que los combates han impedido llegar a muchos cadáveres que siguen tendidos en las calles.

Grave situación humanitaria

Fuentes sanitarias advirtieron por su parte sobre la grave situación humanitaria en el país y alertaron que más de la mitad de los hospitales en Jartum, y en los estados vecinos, se encuentran fuera de servicio, mientras que el resto están en riesgo de cierre por falta de personal médico y suministros debido a los enfrentamientos.

Se alcanzó luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló por teléfono con ambos generales - Abdel Fattah Burhan, líder de las fuerzas armadas, y Mohammed Hamdan Dagalo, que comanda el grupo paralimitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

Egipto, que respalda al ejército de Sudán, y Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que mantienen una estrecha relación con las RSF, han pedido calma a las dos partes.

Pero los combates continuaron a la hora a la que debía comenzar el alto el fuego y se alargaron durante la noche. Cada bando culpó al otro del fracaso.

El miércoles en la mañana se reportaron intensos choques entre el ejército y las RSF alrededor de los cuarteles militares en el centro de Jartum y cerca del aeropuerto internacional, además de en torno a la sede de la televisora estatal en Omdurmán. Las bombas y la artillería retumbaban en las inmediaciones de la ciudad.

Un rascacielos del centro de Jartum ardía y de los pisos superiores caían restos en llamas, según las imágenes del canal de noticias Al Arabiya.

Estudiantes rescatados

Por otra parte, 89 estudiantes y trabajadores de la Universidad de Jartum que estaban atrapados en el Departamento de Ingeniería desde el inicio de los altercados fueron rescatados por el ejército el martes, dijo Mohammed Al Faki, uno de los estudiantes liberados. Las imágenes que circulaban por internet mostraron a los estudiantes arrastrándose a través de un pequeño agujero en el muro perimetral del centro, ayudados por hombres uniformados.

En Bruselas, Dana Spinant, vocera de la Comisión Europea, confirmó que un alto cargo de la UE había sido herido a tiros en Sudán, pero no entró en detalles.

Otra vocera confirmó que la oficina de la UE en Jartum sigue abierta. El embajador de la UE, asaltado por hombres armados que irrumpieron en su residencia hace días, ha regresado al trabajo, dijo, y aseguró que la delegación de la UE no está siendo evacuada y todos se encuentran a salvo.