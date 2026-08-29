¿Qué pasó en Hermosillo? Sujetos armados incendian ring durante montaje de función de box. Esto es lo que se sabe

¿Qué pasó en Hermosillo? Durante las labores de montaje de una función de box en las instalaciones del CUM Hermosillo se registraron actos vandálicos, en los que sujetos realizaron disparos y posteriormente prendieron fuego al ring.

Queman ring en Hermosillo, Sonora

De acuerdo con la información difundida por la Mesa Estatal de Seguridad, sujetos realizaron disparos y prendieron fuego al ring que sería utilizado para la función.

Los hechos ocurrieron antes de que comenzara el espectáculo y estuvieron dirigidos contra la producción y organización del evento.

https://twitter.com/SonoraSeguridad/status/2093565062183309562

Ante esta situación, las autoridades determinaron suspender la función al considerar que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo la función de box.

https://twitter.com/elPho3niX/status/2093581749624394207

La Mesa Estatal de Seguridad señaló que, aunque el promotor contaba con permisos de Protección Civil, emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, no habría garantizado las medidas de seguridad que estaba obligado a proporcionar.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por estos hechos. Las autoridades ya realizan las acciones correspondientes para identificar y detener a los responsables, quienes deberán responder ante las autoridades correspondientes.

¿Qué pasará con los boletos de la función de box?

Las personas que deseen solicitar la devolución de su dinero podrán hacerlo a partir del miércoles 2 de septiembre.

"Lamentamos los inconvenientes causados y nos sometemos a las acciones de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y la publicación de información oficial sobre los avances correspondientes", mencionaron en las redes oficiales de Noche Suprema.

